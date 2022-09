Reducen a la mitad el tiempo de prisión preventiva impuesta a un sujeto de 61 año que violó varias veces a una niña de 13

Un tribunal de apelaciones redujo a la mitad el período de prisión preventiva impuesta a un sujeto de 61 años que violó en reiteradas oportunidades a una niña de 13, según denunciaron los padres de la víctima luego de que tomaran conocimiento de las conversaciones entre ambos por whatsapp.

A pedido de la fiscalía, la jueza penal de 2º turno de San Carlos, María Carolina Bird, imputó el pasado 22 de julio al acusado “reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados”. Además de la imputación, la magistrada dictó la prisión preventiva del sujeto por un plazo de 180 días a partir de la referida fecha.

Juan Bogado, asesor legal del imputado, presentó un recurso de apelación contra el fallo de la magistrada al oponerse a la prisión preventiva de su cliente.

El caso fue denunciado el 11 de julio pasado por el padre de la pequeña luego de que detectara mensajes de índole sexual enviados por el acusado a la víctima mediante whatsapp. Días después de radicada la denuncia, la niña reveló a sus padres que, desde fines del año pasado, el sujeto la obligó a mantener relaciones sexuales. El asalto sexual ocurrió en un almacén de Piriápolis donde la pequeña concurría de forma asidua mientras se quedaba en la casa de su abuela.

La niña contaba con un celular que le entregó el propio indagado sin que sus padres tuvieran conocimiento de la existencia del aparato. El celular fue entregado para que el abusador y su víctima se contactaran “en secreto”.

Los mensajes

En esos mensajes, el abusador le pedía a la pequeña que se escapara de su hogar, que no contara nada, porque “le quería hacer el amor como ya se lo había hecho”.

En efecto, surge por ejemplo: “Che CC ahora es mejor para ti escaparte estando tu mamá”, “Che CC ojo ahí al salir estén dormidos”, “… no no nosotros solo vamos a aser el amor”, “Te gusta el encuentro nuestro CC”, “Viste es muy rico sabiéndolo aser”, “Como lo ago yo para mí muy bien, Si no no tiene sentido el sexo… Hay hombres que se acaban enseguida y las mujeres tienen que salir a buscar otro que las satisfagan, Yo aguanto el polvo”, “Como le sentiste anoche… Yo me liquidaste enseguida pero fue muy rico… Si me insiste acabar enseguida no puede aguantar”, “Che CC siempre té pido por favor vamos a tener cuidado para que nuestra amistad perdure si q no sepa nadie CC?, “Estas muy hermosa hoy, Eso porque yo te ise mujer, Ahora eres toda una mujer”. De los audios relevados entre el indagado y la víctima surge que el mismo expresa “No tienes experiencia ninguna, muchas cosas aprendiste conmigo.”. El abogado defensor sostuvo que a los efectos de dictar la prisión preventiva la fiscalía no había habilitado el interrogatorio de la víctima.

El tribunal se expidió manteniendo la preventiva pero por un plazo de 90 días que vencerá el 29 de noviembre a las 17:00.