Reiteran las “serias dificultades” que viven a diario los pasajeros de una empresa de transporte local

La edila colorada Susana De Armas, reiteró en la Junta Departamental las serias dificultades que viven los pasajeros que hacen uso de la empresa EMTUR y esta vez sumó a su presentación un video en el que se aprecia claramente a usuarios de la línea Aiguá – Maldonado mientras subían el “Repecho Grande” caminando ya que el bus no podía hacerlo con ellos arriba.

De Armas sostuvo que hasta la fecha sigue recibiendo denuncias sobre “la cruel e inhumana realidad” que viven los pasajeros de esta línea de transporte y cuestionó a las autoridades que tienen que actuar y no lo hacen. También se preguntó cuál sería la finalidad de construir una terminal de ómnibus en Aiguá si el servicio de transporte “es un desastre y quienes tienen que actuar hacen la vista gorda”.

Impuntualidad

Los inconvenientes con “la empresa EMTUR se siguen sumando, a tal punto que continuamos recibiendo reclamos de los usuarios de esa línea de transporte. En esta ocasión es de los usuarios del servicio Pan de Azúcar – Maldonado- por su impuntualidad, con atrasos de hasta 40 minutos en invierno- no queremos imaginarnos lo que será en verano”. Además, como las autoridades que tienen que actuar no lo hacen, parte de la población que viaja en este tipo de servicios se termina acostumbrando, al punto que la situación se termina naturalizando.

De Armas pidió que estas infracciones sean condenadas “de forma tal que no se repitan, y que quien ocupa el rol de monitorear a este tipo de empresas, actúe de forma enérgica en consonancia con el contexto que viven los pasajeros”.

Nuevamente destinó sus palabras al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al director nacional de Transporte Pablo Labandera, al director general de Tránsito y Transporte Juan Pígola y al municipio de Aiguá.