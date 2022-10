Reloj de la vieja estación Ancap volvió a marcar la hora

Luego de estar fuera de servicio durante décadas, el reloj de la ex estación ANCAP de la avenida Gorlero comenzó a marcar la hora desde el pasado domingo. La puesta a punto se realizó aprovechando la restauración que se lleva a cabo en el antiguo edificio que en el año 2000 fue declarado patrimonio nacional.

“El otro día un vecino que durante muchísimos años trabajó en el Santos Dumont me dijo que no recordaba haberlo visto funcionar alguna vez”, explicó Fabricio Stefanach, propietario de la reconocida casa Foto Taki, uno de los comercios más antiguos de la principal avenida del balneario.

Según explicó, el mecanismo del reloj estaba tirado en un local del municipio y en muy malas condiciones y el experto relojero Pablo Fernández se tomó el tiempo necesario para poder recuperar el mecanismo, que desde el pasado domingo volvió a marcar las horas.