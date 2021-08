Remates de inmuebles animan el mercado inmobiliario puntaesteño

Los remates judiciales se convirtieron, en la segunda mitad del año en curso, en uno de los principales animadores del mercado inmobiliario de Punta del Este. Decenas de personas observan las diferentes subastas cuyos precios son, por lejos, superiores a los que se consiguen en el mercado inmobiliario tradicional.

Tal como informaba Correo de Punta del Este el pasado jueves, el grupo inversor liderado por el desarrollista Daniel Zulamián se quedó con el esqueleto de las dos torres de la parada dieciséis de la avenida Roosevelt. El abogado Walter Pritsch Arcieri ofertó U$S 2:850.000 y se quedó con el predio de unos cinco mil metros cuadrados y con las dos estructuras que tienen, hasta el momento, poco más de 13 mil metros cuadrados de construidas. La puja demoró más de lo esperado con ofertas de cincuenta mil dólares efectuadas tanto por el propio abogado como por el grupo de inversores liderados por el financista Marcel Gerwer.

El remate concluyó con el aplauso de los presentes. Entre ellos, la directora de asuntos legales de la Intendencia de Maldonado, Adriana Graziuso. La IMM es acreedora en 500 mil dólares por concepto del no pago del impuesto de contribución inmobiliaria y de otros tributos y tasas municipales. Además, la IMM recibirá otros 38.500 dólares. La ley establece que se debe pagar el equivalente al 1 por ciento del producido de cada subasta. Suma no tan importante como la otra, pero pada nada despreciable.

Más martillos

Este remate fue seguido por dos subastas de apartamentos de Punta del Este cuya particularidad fue que la Intendencia de Maldonado fue actora en los mismos ya que las dos propiedades tenían importantes deudas de contribución inmobiliaria. Ambos remates se cumplieron en las instalaciones del Centro Español de Maldonado ante la presencia de decenas de personas.

El primero en salir a remate fue un apartamento del primer piso de un dormitorio con 52 metros cuadrados de superficie del contrafrente del edificio Vanguardia de Punta del Este. Luego de una fuerte puja entre los presentes, el rematador Constantino Palermo le bajó el martillo a una oferta de 4:500.000 pesos, cifra que equivale a unos 106 mil dólares.

Acto seguido, el martillero Gustavo Álvarez Alzugaray quien remató en judicial subasta un apartamento de 53 metros cuadrados de superficie del edificio El Arenal ubicado frente a la plaza México de Punta del Este. Luego de varias ofertas el rematador bajó el martillo a una oferta de 5.400.000 pesos, equivalentes a unos 127 mil dólares.

Las subastas judiciales de bienes inmuebles continuarán mañana con el remate del complejo Golden Beach, de las calles 29 y 24 de la península. En ese lugar funciona un hotel y un sistema de tiempo compartido. El remate se cumplirá en la sede de la Asociación de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios en la ciudad de Montevideo. También este martes se efectuará el remate de una casa del barrio La Loma de Maldonado por parte del rematador Julio Macedo. El viernes 3 de setiembre saldrán a remate dos casas en propiedad horizontal del Barrio San Gabriel de Maldonado. El remate lo llevará adelante el martillero Gabriel Etcheverry. En la misma institución española, el martillero Pablo Oribe rematará una propiedad frente al club del Bosque de Punta del Este. Este remate se efectuará el miércoles 15 de setiembre. Al día siguiente, el estudio de martilleros Vanoli Brun efectuará, en un local de la peatonal Sarandí de Montevideo, la venta de una mansión del barrio Beverly Hills de Punta del Este. La casa, en la imagen debajo, tiene más de 700 metros cuadrados de superficie.