Renovaron medidas cautelares al conductor que atropelló y mató a dos jóvenes en la ruta 39

Por Marcelo Gallardo

@emepege

El juez penal de 4º turno de Maldonado, Sebastián Amor, renovó por otros ciento veinte días las medidas cautelares impuestas al conductor de 23 años que en la madrugada del 31 de diciembre pasado protagonizó el accidente de tránsito que le costó la vida a dos jóvenes de 15 y 17 años.

Tomás Agustín García Acuña, oriental de 23 años, circulaba por la ex ruta 39 en la mano hacia el norte cuando atropelló a las dos jóvenes a la altura del barrio Hipódromo. García Acuña no sólo se fugó del lugar del incidente, sino que en las pruebas de laboratorio realizadas cuando García se presentó en la seccional policial, rato después, se confirmó la existencia de alcohol en su torrente sanguíneo.

Una de las jóvenes, Milagros Lemos de 15 años falleció en el lugar. Su compañera, de 17 murió en diciembre pasado en un centro de tratamiento intensivo de la zona. No pudo resistir las graves heridas sufridas en el accidente.

Este martes finalizó el plazo de 120 días dispuesto en la audiencia celebrada el 1º de noviembre cuando en esa ocasión el fiscal letrado de 3º turno, Shubert Velázquez, imputó al conductor como presunto autor de los delitos de homicidio culposo, otro de lesiones graves culposas y otro de omisión de asistencia. En esa audiencia la fiscalía le solicitó al juez de la causa la aplicación de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva en un establecimiento carcelario. Entre esas medidas, el juez dispuso el arresto domiciliario total de García Acuña.

Audiencia

Este martes por la mañana el juez citó a todas las partes para cumplir con la audiencia de medidas cautelares. El imputado participó junto a su abogado Marcelo Chiappara. Los abogados Rafael Silva y Elizabeth Bentancor representaron a las familias de las dos víctimas del incidente. La titularidad de la acción penal corrió por cuenta del fiscal de la causa, Shubert Velázquez.

Ante el fallecimiento de la joven de 17 años, el fiscal solicitó al juez de la causa la reformalización de la investigación respecto del imputado Tomás García Acuña como presunto autor penalmente responsable de un delito complejo de homicidio culpable por el resultado de dos muertes en régimen de reiteración real con un delito de omisión de asistencia.

A la hora de fallar, el juez Sebastián Amor dio por formalizada la investigación seguida por la fiscalía letrada departamental de 3º turno contra Tomás Agustín García Acuña. En la misma audiencia, el magistrado dispuso como medida cautelar la obligación del acusado de fijar domicilio y no modificarlo sin conocimiento del tribunal. Además, la prohibición de salir del país sin autorización previa por lo que se dictó la retención de documentos.

Al finalizar el juez Amor dispuso la prórroga de las medidas cautelares por otros 120 días finalizando estas medidas el 6 de julio de 2022.

Se espera que este nuevo período, se alcance un acuerdo entre las partes para que, vía un proceso abreviado, resulte a condena del conductor.