Residuos: Maldonado genera 90 mil toneladas de basura al año; a los nuevos contenedores para reciclaje se le sumará uno para vidrio

La cantidad de residuos que se generan en el departamento viene en aumento, según informó el responsable de la Dirección General de Higiene de la Intendencia Departamental, Jorge Píriz. Desde 2008 a la fecha la basura en el departamento ha aumentado un 10%. Según previó, se ve una tendencia a que el crecimiento continúe.

En la primera reunión de gabinete de los jerarcas del gobierno departamental, Píriz destacó la importancia de los contenedores para plástico y cartón que están instalándose, y anunció que próximamente se instalarán más para envases de vidrio.

Según informó, ya está en marcha la compra de un camión de lavado de grandes superficies de calles y veredas, para utilizar después de eventos. Según dijo, se será “severo” con el cumplimiento de las normas de limpieza en espacios públicos y para ello se está armando un cuerpo inspectivo a tales efectos.

Obras 2022

En la reunión, los jerarcas destacaron, entre las obras previstas para este año, la licitación para la Capuera, como parte de las grandes inversiones, así como la culminación de 11 kilómetros en camino Medellín, previsto para la primavera.

La iluminación también tendrá un rol protagónico este año, según indicaron, complementando la primera fase de entrega de luminarias a los Municipios.El Director de Obras y Talleres, Darío Camacho, señaló la importancia de la realizar obras y mantener casi 4.000 kilómetros de caminería rural, así como 150 kilómetros de Balasto en barrios de Maldonado.

Por otro lado, desde la Dirección General de Planeamiento se mencionó la importancia de ejecutar proyectos como los previstos en Aparicio Saravia, la zona de El Placer, la rotonda en Piedras del Chileno, la Capuera, la planta de Saneamiento de San Carlos, así como la terminal de ómnibus en Aiguá, según informó el director Roberto Chiacchio.Veredas para Avenida Francia y la continuidad de un proyecto de gran impacto con AFE, transformando las estaciones de tren en espacios de turismo y cultura, también están en carpeta.

Nueva piscina

En la Dirección General de Deportes la prioridad para este año la lleva la obra para la nueva piscina que permitirá competencias internacionales. El director, José Martín Hualde, dijo que ya están finalizando el proyecto y se enviará a la brevedad para el llamado a licitación. La Federación de Natación aportará US$ 500 mil, la Secretaría Nacional de Deportes sumará US$ 800 mil y la Intendencia complementará la inversión para llegar a los US$ 2, 5 millones.

Además, la iluminación del Campus de Maldonado ya está encaminado, en un acuerdo con la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Para el año se vienen eventos deportivos, tales como el rally eléctrico Extreme E, donde en noviembre Punta del Este será sede de una de las cinco fechas. Habrá panamericano de ciclismo en abril, eventos con los que será inaugurada la zona joven de El Placer como No te va a Gustar, previsto para el 26 de febrero y Abel Pintos el 11 de marzo.