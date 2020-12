Matías Nicolás Roldán González quién se encontraba Formalizado con Prisión desde el pasado 30 de setiembre fue sentenciado ayer en la Sede Penal de San Carlos a once años y diez meses de penitenciaría por tres Homicidios, dos de ellos Especialmente Agravados por la premeditación en grado de tentativa, el segundo además muy especialmente agravado por haberse cometido para asegurarse el resultado y el tercero a título de dolo eventual en reiteración real con un delito de porte de arma por reincidente y un delito de tráfico interno de armas.

Los dos primeros delitos de homicidio en grado de tentativa se refieren a las dos oportunidades en que Roldán disparó hacia un hombre presente en la casa que resultó herido levemente con un roce de proyectil en el pecho.

El hecho ocurrió el día domingo 27 de setiembre próximo a las 20:35. Natasha se encontraba en su domicilio de Avda. Rocha, entre calles Lavalleja y Lily Curbelo, y fue herida luego de que Roldán efectuara disparos contra un hombre que residía en la misma finca con la niña y su padre. Uno de los disparos impactó en el tórax de Natasha, quien fue evacuada desde su domicilio al Hospital de San Carlos en donde dejó de existir próximo a las 21:40 horas.

Luego de una exhaustiva investigación se pudo determinar que M.N.R.G. podría no ser ajeno al hecho, por lo que se conformó una fuerza de tareas entre el Área de Investigaciones de las Zonas Operacionales II y III; el Departamento de Homicidios de la Zona Operacional IV; Brigada Departamental Antidrogas; Brigada Departamental de Seguridad Rural,;PADO II y III, GRT; Plantel de Perros, Seccionales, Segunda, Cuarta y Séptima; Dirección Nacional Guardia Republicana; Unidad Aérea de la Policía Nacional, Dirección Nacional de Policía Caminera y Prefectura Nacional Naval. Se realizaron 7 allanamientos, inspecciones autorizadas en fincas, varios operativos de rastrillaje, en los barrios linderos, campos, arroyos y por aire.

El responsable de los disparos fue capturado en un monte adyacente el arroyo San Carlos, quedando a disposición de la Fiscalía de turno y de la justicia competente.

Por abusos también

Por otra parte la emisora FM Gente informó también que en el mismo día Roldán González tuvo dos audiencias: la que fue sentenciado por los asesinatos y otra en la que fue nuevamente condenado por la justicia y hallado responsable de delitos vinculados a abuso de menores.

De acuerdo a la sentencia a la que accedió FM GEÑTE, “el día 11 de setiembre de 2020 en horas de la noche, aproximadamente a las 21:40, se presenta la Señora M. Y. C. S., oriental, de 36 años de edad, domiciliada en calle P.L. xxxx esquina A. F. C., ante la Seccional 2da. De Policía acompañando al adolescente A. T. T. a efectos de radicar denuncia penal por abuso sexual contra el indagado Roldán González.

Expresa que la víctima hace cuatro días que se estaba quedando en su casa y que le contó que Roldán lo había invitado a cazar y cuando llegaron a una barranca por el Camino Nacional, lo amenazó con un arma 9 milímetros obligándolo a practicarle sexo oral, amenazándolo de que no contara nada porque lo iba a matar, motivo por el cual no quiso hacer la denuncia en su momento, ya que le tiene miedo porque el agresor siempre anda armado.