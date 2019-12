A la opinión pública:

Expresamos a continuación que el relato de la Sra madre de la estudiante Ettane Michelle del Liceo N° 4 de Maldonado, sobre el abordaje del reclamo por su calificación en la asignatura Química, no se ajusta a la realidad.

Esta Inspección en uso de las potestades que la normativa le confiere, se interiorizó de la situación de la estudiante y se implementaron todos los mecanismos de la normativa, a fin de garantizar los derechos de la misma que entiende vulnerados.

Se la atendió junto a su madre en dos oportunidades en la Sede Regional, por esta Inspectora conjuntamente con la Inspectora de Institutos, el Inspector de la Asignatura, la Coordinadora del Departamento Integral del Estudiante y el Abogado de la Sede. Aclaramos además, que inicialmente fue atendido el caso por el Equipo de Dirección del Liceo y su Equipo Educativo.

Los antecedentes fueron elevados a las autoridades del CES oportunamente, generándose el correspondiente expediente.

Por otra parte y en relación a la mención en el artículo de que esta Inspección no atendió el teléfono, se informa que se había coordinado por este caso desde la Secretaría de la Sede, una entrevista con un referente de este medio de prensa para la hora 13.30 del día viernes 6 de diciembre (según consta en agenda), la cual no se concretó desconociéndose los motivos.

Saludos atentos.

Prof. Elsa Sosa Núñez

Insp. Coord. Regional Este I y II C.E.S

N de la R: Èl día 6 de diciembre Correo de Punta aún no estaba informado de este caso por lo que no es posible haber coordinado una entrevista para ese día.