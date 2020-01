Laura Itzkowitz, periodista de una conocida revista norteamericana, “Departures” consideró a Punta del Este como el enclave de la “Jet Set de América” por su calidad de sede de veraneo de los argentinos y uruguayos más ricos. Por otra parte, la nota destacó a varios inversores extranjeros que primero estuvieron viviendo en Punta del Este o La Barra, donde desarrollaron grandes emprendimientos y luego se trasladaron hacia el este.

La revista señaló que en la temporada de verano el balneario recibe a miles de turistas argentinos, que además de concurrir a las playas pueden asistir a refinados restaurantes o disfrutar de los encantos de Casapueblo, en Punta Ballena, al que atribuyó un estilo “Gaudí”.

La cronista habló también de los grandes casinos y los hoteles 5 estrellas y mencionó el puerto de yates, que en alta temporada está completo. Pero también dio cuenta del atractivo de otros lugares como José Ignacio, “un pueblo de playa” que recibe a la multitud más elegante, y mencionó que el nombre del balneario se debe a “un pescador solitario” de tiempos pretéritos. El paraje era casi inaccesible hasta hace pocos años, refirió.

“Departures” reveló que actualmente allí están algunas de las propiedades más caras de América del Sur, y contó que el reconocido chef argentino Francis Mallmann, dirigió allí un restaurante, durante 30 años, antes de mudarse al pequeño pueblo Garzón.

Por otro lado, señaló que la edificación en Punta del Este se ha desarrollado tanto que ahora se parece a Miami Beach. En cambio, José Ignacio mantiene sus restricciones para construir en altura, por lo que conserva un encanto particular. Una casa en la playa puede costar entre US$ 2.5 y US$ 15 millones, indicó.

Elegancia

La revista también conversó con el hotelero Alex Vik, que dirige 3 hoteles en José Ignacio. Dijo que él y su mujer comenzaron a visitar la zona desde fines de los 80 y que compraron su primera casa en La Barra en 1999. “Cuando comenzamos a venir aquí, era una fracción de lo que es. Ahora se ha convertido en un destino global muy elegante”, dijo Vik.

Más tarde, la pareja compró una propiedad en José Ignacio que quisieron mantener como propiedad privada. Pero fue tanta la afluencia de visitantes que decidieron ampliarla y abrirla a los invitados. Su primer hotel fue la estancia Vik, de 12 habitaciones. Allí los huéspedes pueden montar a caballo y disfrutar de un tradicional asado uruguayo. Los Vik abrieron luego dos hoteles más en la playa: Vik y Bahía Vik. En este último, que acaba de incorporar nuevos bungalows, hay un espacio para eventos y un centro de yoga.

La revista también recomienda visitar otros puntos de la región. Tierra adentro está Garzón, donde se puede -dice la nota- pasar “una noche mágica” visitando la estación del tren abandonada y cenar en el restaurante Garzón de Francis Mallmann.

El artículo menciona, además, la galardonada bodega Garzón, propiedad del multimillonario argentino Alejandro Bulgheroni, que ofrece tours para visitantes ocasionales, así como un exclusivo club de membresía, el cual permite a sus socios el acceso al Club de Golf Los Tajamares, de 18 hoyos.

Allí se ofrece la oportunidad de mezclar vinos en cualquiera de las 12 bodegas propiedad de Bulgheroni. Hay un exclusivo acceso a la casa adjunta de la bodega, donde se pueden organizar comidas y aterrizar un helicóptero. Hay tres helipuertos.

Por pasión

La nota agrega que esta finca albergará pronto un hotel y spa y que los huéspedes podrán quedarse en el viñedo. Más tarde, Bodega Garzón abriría un club de playa en José Ignacio, cerca del parador La Huella, cuya clientela es de alto poder adquisitivo.

“Uruguay es como la Suiza de América del Sur”, dijo Christian Wylie, director de Bodega Garzón. A su juicio, la estabilidad política y financiera al igual que la banca privada off shore, permiten que sea un mercado atractivo y un paraíso para las personas de “alto patrimonio”.

De todos modos, estimó que es la pasión de las familias Vik, Mallman y Bulgheroni la que convierte a la región en visita obligada del jet set, concluyó la revista.

La nota se puede leer en su idioma original en el siguiente link:

https://www.departures.com/travel/punta-del-este-uruguay-vacation