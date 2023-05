Revocan prisión preventiva de un hombre acusado de violar en reiteradas oportunidades a una niña de once años

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º turno dispuso el pasado miércoles 3 de mayo el arresto domiciliario de un sujeto acusado de violar en reiteradas oportunidades a una niña de once años. “Revócase la prórroga de prisión preventiva dispuesta el 5 de abril de 2023 hasta el 2 de octubre de 2023. En su lugar, hasta esta última fecha, fíjase arresto domiciliario total del imputado que deberá cumplirse a más de 500 metros del domicilio de la víctima, con monitoreo electrónico o vigilancia de OSLA, y prohibición de comunicarse con la misma por ningún medio. Con antelación de cinco días a la acreditación del domicilio ante la sede a quo, notifíquese a los responsables de la víctima”, estableció el fallo del tribunal de alzada.

El presunto caso de abuso sexual fue detectado por la maestra de la pequeña durante un curso de educación sexual impartido en un establecimiento de la ciudad de San Carlos.

De inmediato fue comunicado a la fiscalía de primer turno de Maldonado cuya fiscal adscripta, Fiorella Marzano, dispuso la detención del acusado.

El sujeto fue imputado el pasado 1º de julio de 2022 por la presunta comisión de reiterados delitos especialmente agravados y muy especialmente agravados de abuso sexual, todos ellos en reiteración real. En esa ocasión la fiscal pidió y obtuvo la prisión preventiva por un periodo de 180 días.

El 17 de enero pasado la jueza letrada de 1º turno de San Carlos, Rossana Martínez, aceptó el pedido de la fiscalía de renovar por otros noventa días la prisión preventiva del acusado. Además, el ministerio público pidió y obtuvo que el acusado fuera imputado por otro delito de violencia doméstica.

La fiscal Marzano anunció, de forma paralela, en febrero pasado que pedirá la condena del sujeto a una pena de dieciocho años de penitenciaría.

Recurso de apelación

El individuo recuperó la libertad en marzo pasado al vencer la preventiva dispuesta en enero lo que motivó que la jueza citara a audiencia el 5 de abril siguiente.

En la audiencia celebrada el 5 de abril, la fiscalía pidió y obtuvo de la jueza Martínez la prisión preventiva por 180 días del acusado. Contra el fallo de la jueza del pasado 5 de abril la defensa del imputado presentó un recurso de apelación en la misma audiencia.

Al apelar la prórroga adoptada el 5.4.2023, la defensa insistió en que no corre ningún riesgo la investigación, no la va a entorpecer en absoluto una cautela menos gravosa. “El imputado, AA, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La víctima no corre riesgo dado que hace más de una semana que (el imputado) está en libertad y no pasó nada con ella ni nadie: AA no hizo sino estar en su domicilio”, sostuvo la defensa.

Por su parte la Fiscalía contestó que los riesgos continúan latentes y que en esa semana no se haya acreditado una situación concreta de peligro inminente, no quiere decir que no pueda pasar luego. La niña tuvo que recurrir ante ayuda psicológica por el miedo que le provocó el imputado. No se puede dejar de ver el estadio del proceso.

El caso

“Estamos hablando de un caso gravísimo, de abuso sexual, anal, oral, vaginal, violencia doméstica, situaciones atroces contra una niña de 11 años. Entonces, es importante tener presente que no nos encontramos en la etapa de investigación, sino en la de juicio, esperando la audiencia de control de acusación”, sostuvo la fiscalía. “Hasta último momento hemos esperado pero la psicóloga finalmente fue conteste en que la niña aún no está en condiciones de declarar por estar extremadamente afectada, llora absolutamente por todo, tiene miedo por absolutamente todo, ha tenido ideas de autoeliminación que constan en sus abordajes, lo que manifiesta todo el tiempo es que quiere morirse porque siente que destruyó su familia porque el papá de sus hermanitos estaba preso por su culpa, porque el imputado le manifestó que si él iba preso cuando él saliera de la cárcel allá las iba a pagar, todo lo cual quedó consignado en la pericia psicológica de 5/12/2022. Dice la niña: ‘me dijo que no contara nada porque me iban a meter presa de grande y que él iba a quedar libre y que iban a matar a mi hermano. Tengo miedo por mi vida, tengo miedo a todo’. No estamos hablando de un riesgo abstracto sino de uno que surge de una pericia de ITF, lo que también tiene que ser analizado según la normativa procesal, sino también a la luz de la Convención de los derechos del niño, que ingresa por el art 72 de la Constitución, lo mismo que la Convención de Belén do Pará, y lo que establecen los tribunales en situaciones como la de autos, citando Sent. 50/2020 de la Sala, donde se alude a la gravedad de los hechos y entidad de la pena, lo que no se modifica por el paso del tiempo máxime si ha mediado acusación”; agregó el ministerio público y fiscal.

La defensa aseguró que no existe ningún riesgo procesal, menos que el acusado se dé a la fuga.

La defensa insistió: Riesgo de fuga ni siquiera fue mencionado y nada lo justificaría porque permaneció siempre a la orden. El riesgo para la víctima es una chicana para subsanar el error de liberarlo luego de haber dejado vencer el plazo de la preventiva por dos veces. Su cliente estuvo más de una semana en libertad y no fue a la casa de la víctima, no circuló por San Carlos, estuvo respetando absolutamente todo, porque su objetivo es que haya un juicio con todas las garantías y que en él la Sede disponga si es culpable o no.

El tribunal de alzada entendió que el acusado debe esperar el juicio bajo la modalidad de arresto domiciliario.