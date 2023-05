Revocaron prisión domiciliaria de sujeto con frondosos antecedentes que atacó a fierrazos a una trabajadora sexual

Un tribunal de apelaciones dispuso el pasado miércoles 31 de mayo la prisión preventiva de un sujeto que atacó a una trabajadora sexual a la que obligó, mediante amenazas, a mantener relaciones sin protección.

El sujeto, con profusos antecedentes penales, fue imputado en una audiencia celebrada el 4 de mayo pasado en el juzgado letrado de 2º turno de San Carlos de un delito de abuso sexual especialmente agravado en concurso fuera de la reiteración con un delito de lesiones personales. En la citada audiencia, la jueza María Carolina Bird en consonancia con la posición del abogado defensor Federico Chacón, mantuvo el arresto nocturno domiciliario que el imputado está cumpliendo de forma parcial en el horario de 10:00 a 06:00 de la madrugada, por un plazo de 60 días.

En este caso el arresto domiciliario nocturno fue aplicado por la formalización de otra investigación en otra audiencia celebrada el 27 de marzo de 2023.

“Estando el imputado sujeto a otra medida cautelar, siendo improcedente a que esté sometido a dos medidas cautelares diversas en diversos procesos. Una vez que la anterior cautela venza, se evaluará la persistencia o no de los riesgos para imponer o no otra medida cautelar en este proceso”, sostuvo la jueza Bird en la audiencia celebrada el 4 de mayo pasado.

La fiscal del caso, Fiorella Marzano, interpuso en la misma audiencia un recurso de apelación contra ese fallo de la juez Bird.

Marzano sostuvo que si bien el imputado está cumpliendo arresto domiciliario nocturno parcial de horario de 10.00 a 06 de la madrugada, por un plazo de 60 días desde el 27.3.2023 ello no le impidió incurrir en el caso de la trabajadora sexual agredida.

A merced

Marzano, al apelar, afirmó que en este caso se debería disponer la prisión preventiva y comunicar al Juzgado que dictó la anterior cautela, pues fuera del horario en que ella rige no existe cobertura alguna sobre los riesgos en juego, habiendo quedado así la víctima a merced del imputado en el horario en que estaría en libertad, entre las 06:00 y las 22:00.

Si bien hay una colisión entre dos expedientes, es el interés superior de la víctima el que debe primar, por lo que correspondería disponer la prisión preventiva del imputado, comunicando al Juzgado que dictó la medida cautelar que pesaba sobre el mismo, agregó Marzano.

La defensa del acusado se opuso al entender que el riesgo para la víctima no estaba acreditado.

El imputado no conoce su domicilio ni su nombre, la encontró en su lugar de trabajo, pero desconoce si trabaja allí con asiduidad, sostuvo el abogado defensor.

El defensor agregó que corresponde es que siga sometido a la medida cautelar que está cumpliendo, que es la prisión domiciliaria nocturna y próxima a vencer, y en tal caso deberá evaluarse si puede cumplir prisión preventiva por este nuevo presunto delito o no.

El caso

El caso ocurrió a las 21:30 del 25 de abril pasado en la zona de Camino Aparicio Saravia donde la víctima se desempeña como trabajadora sexual. La víctima se alejaba del lugar por Camino de los Gauchos cuando el ahora imputado la abordó para consultarle por sus servicios y la invita para ir a su domicilio, que resultó ser una carpa en un terreno baldío próximo al Hospital “Elbio Rivero” de la ciudad de Maldonado. Cuando fueron a consumar el servicio el ahora imputado le exigió a la víctima que quiere penetrarlo sin preservativo a lo que la víctima se negó, motivo por el cual la empieza a agredir con dos hierros, con uno le pega en la cabeza y con otro (con punta) le cortó la mano, mientras se intentaba defender.-

La víctima manifiesta que “para salvar su vida accede a la voluntad del imputado y este primero le introduce los dedos en la zona anal y luego la penetra analmente, le empuja la cabeza contra el barro y la sigue agrediendo, hasta que en determinado momento la víctima logra escapar corriendo, lo cual es captado por las cámaras de CCU sin parte de sus prendas de vestir (sin pantalón, sin el calzado y sin su calzado), asustada, pidiendo ayuda a una vecina y llama a la Policía”.

A partir de estos hechos, la fiscal Marzano fundó su pretensión que se impusiera al imputado la prisión preventiva por el plazo de 180 días.

A su juicio, existe semiplena prueba del ataque y que el acusado reviste la calidad de reincidente y cuenta con varios delitos violentos en su haber (violencia privada, hurtos varios, amenazas agravadas), al punto que en el momento de la audiencia incluso estaba cumpliendo una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno desde el 27 de marzo de este año dispuesta por otra Sede, al margen de también registrar antecedentes de larga data por rapiña y copamiento.

La fiscal recordó que el mismo día en que se formuló la denuncia de abuso, a 50 metros de distancia se encontraba el imputado en la Seccional Primera denunciando un supuesto hurto de dinero por parte de la víctima en su domicilio para despistar a los investigadores.

Esto demuestra, a juicio de la fiscal, que es un claro indicador que el acusado, conociendo los hechos y sus consecuencias, buscó enmascarar el suceso que protagonizó en perjuicio de la víctima.-

Marzano agregó que el abuso quedó registrado en cámaras. Las imágenes, a la vez que corroboran lo manifestado por la damnificada al tiempo que desmienten el hurto denunciado por el imputado.

La víctima, que fue salvajemente agredida por éste, se encuentra en estado de extrema vulnerabilidad. Por el trabajo nocturno que desarrolla en un lugar determinado de la vía pública y el acabado conocimiento que todo ello posee el imputado