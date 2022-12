Ricardo Pérez, alias “El Kane” volvió a prisión por la presunta comisión de un delito vinculado a estupefacientes

El Fiscal de 2º turno de San Carlos, Dr. Jorge Vaz, llevó ante la justicia a Ricardo Pérez, alias “El Kane”, y obtuvo su formalización por la presunta comisión de un delito vinculado a estupefacientes. Fue enviado a prisión, como medida cautelar, en principio por 120 días. Junto a Pérez fueron sometidos a la justicia otros dos individuos; uno fue condenado con pena de dos años de penitenciaría y el otro formalizado con cautelar de 90 días de prisión preventiva.

Ricardo Daniel Pérez Rodríguez fue detenido el lunes pasado a raíz de un procedimiento implementado por la policía en el que se incautaron 105 chasquis, 7.400 pesos uruguayos, 74 dólares, tres armas de fogueo, celulares, una balanza de precisión, un circuito cerrado de televisión y un dron. Además, fueron detenidos otros dos hombres y dos mujeres vinculados a “El Kane” y su operativa. Una de las mujeres y uno de los hombres fueron liberados más tarde.

La investigación que derivó en la imputación a Pérez Rodríguez fue dirigida por el Dr. Jorge Vaz, que trabajó junto al equipo de investigadores de la Zona III, y demandó varios meses de seguimiento, trabajos de inteligencia y de reunir elementos para armar el caso.

Preventiva

Dos viviendas de San Carlos fueron puestas en la mira de los policías bajo la sospecha de que allí se comercializaban drogas: una ubicada en Aiguá y Maurente y la otra en Rincón casi Carlos Cal. La justicia emitió siete órdenes de allanamiento que la policía concretó en la mañana del lunes, en diferentes puntos de la ciudad, y en una de las viviendas allanadas fueron detenidas las cinco personas y la incautación de droga y el resto de los elementos.

Las actuaciones derivaron en una audiencia que se sustanció en el juzgado penal de 1° turno de San Carlos donde “El Kane” fue formalizado por la presunta comisión de un delito de tenencia no para consumo y se dispuso que pase a cumplir prisión preventiva, como medida cautelar, en principio por 120 días mientras fiscalía continúa la investigación.

En tanto, otro de los detenidos, identificado como Matías Sebastián Techera Villalba (27 y poseedor de antecedentes), optó por un juicio abreviado y fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de negociación de estupefacientes. La pena ordenada por la justicia es de 2 años de penitenciaría con cumplimiento efectivo.

La mujer que fue sometida a la justicia, A.M.C.d.l.S. (53), resultó formalizada por la presunta comisión de un delito de negociación de estupefacientes y para ella se dispuso medida cautelar de prisión preventiva por 90 días.

Antecedentes

El último antecedente judicial de “El Kane” se había registrado el 1 de octubre de 2019 cuando fue imputado por un delito de atentado agravado, un delito de porte de arma de fuego con signo de identidad adulterado, un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos, dos delitos de porte de arma de fuego por reincidente, un delito de tráfico interno de municiones en la modalidad de depósito y un delito establecido en el Art. 31 de la Ley 14294 en la modalidad de depositario.

Pero el historial es bastante más amplio no sólo en cuanto a las imputaciones y condenas efectivas por las que ha sido detenido, sometido a la justicia y enviado a prisión efectiva, sino por varios hechos en los que se sospecha ha tenido distinto grado de participación pero por los que nunca se reunieron suficientes pruebas como para responsabilizarlo. Entre estos últimos, varias muertes que podrían haber sido ordenadas por él y cuyas víctimas eran otros cabecillas de grupos vinculados a estupefacientes o familiares y allegados. Por algunos de estos casos llegó a declarar en fiscalía pero la falta de evidencia hizo que fuera dejado en libertad.

No obstante, según lo informado por Punta News, las fuentes confían en que aunque algunos de los casos datan de tiempo atrás aún se pueda obtener testimonios, bajo la modalidad protegida, y evidencias que permitan no sólo condenarlo por la imputación actual sino también por otros delitos.

