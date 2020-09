Tras una investigación llevada a cabo por personal del Área de investigadores de la Jefatura de zona operacional III, y con apoyo de personal del G.R.T., el pasado martes se realizaron allanamientos en varias fincas de San Carlos. En una de ellas se constató el hurto de energía eléctrica, lo que luego fue corroborado por personal de U.T.E.

Al día siguiente la policía fue alertada sobre la presencia en la sede judicial de un individuo, “bastante alterado”. Era el dueño de la vivienda en la que se había detectado el robo de energía, y amenazaba con ocasionar daños si no se le permitía hablar con el juez, pero ante la negativa de los funcionarios se retiró del lugar. No obstante, fue detenido momentos después no sin antes ofuscarse y resistirse al arresto. Sometido ante la justicia competente, se dispuso la formalización de la investigación de quien resultó ser J.R.D.L.B. de 30 años, por la presunta comisión de un delito de hurto de energía, un delito de desacato agravado y un delito de resistencia al arresto, todos en reiteración real, fijándose como medida cautelar la prisión preventiva por el plazo de ciento veinte días.

Contenido publicitario