Los ladronzuelos que asuelan la zona ingresaron en la madrugada de este domingo en el chalet de Luis Alberto Lacalle Herrera en La Barra, de donde se fueron subrepticiamente llevando lo que encontraron en su breve raid. Al momento del robo el exmandatario y su familia estaban descansando y tal parece que no se percataron de la visita. Los intrusos ingresaron por el garaje y manotearon una notebook, un celular y algunas bebidas para brindar por su gran logro. Lacalle se despertó sobre las 7 de la mañana, notó los efectos del robo y realizó la denuncia. La casa no posee cámaras de vigilancia por lo que esta vez los cacos no fueron inmortalizados.