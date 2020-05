Robó en un comercio de su barrio y luego se entregó

La justicia dispuso la formalización de un hombre de iniciales E.S.D., de 37 años, por la presunta comisión de un delito de hurto, en calidad de autor. Se deja constancia que el proceso se encuentra suspendido condicionalmente y que el imputado se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones: residir en lugar determinado y no modificarlo sin dar aviso previo a la fiscalía, pudiendo ser su residencia un centro de rehabilitación o centro de salud mental. No circular delante (en la vereda ni en la vereda de enfrente) del comercio damnificado. Someterse a un tratamiento de rehabilitación que le sea indicado por su consumo problemático de drogas, para lo cual el mismo manifiesta su voluntad de internarse en el centro de salud mental o de rehabilitación que lo reciba. Todo ello en un plazo de seis meses. Además, los dos primeros meses de arresto nocturno de 22:00 a 06:00 a cumplir en el centro de rehabilitación que esté internado o en su domicilio.

En la madrugada del lunes hubo un hurto en un comercio de Cerro Pelado en el que el ladrón fue reconocido ya que era vecino del lugar. La conciencia no lo dejó tranquilo y se presentó luego en la sede policial admitiendo la autoría del hecho. Expuesto ante la justicia competente, resultó su condena.