Este fin de semana, el diputado Rodrigo Blás se comunicó con el sub secretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ignacio Buffa, y con el Prefecto Nacional Naval, José Luis Elizondo, preocupado por la situación que se está constatando en la boca del arroyo Maldonado donde los pescadores están utilizando redes en la pesca de corvina negra.

En esta época está prohibido ese tipo de actividad ya que es tiempo de desove de la corvina y sólo está autorizada la pesca deportiva. La pesca ilegal afecta la reproducción de la corvina negra y en años anteriores se constató la disminución de nuevos ejemplares por este tipo de prácticas.

Preocupado por el impacto ecológico de tales prácticas, Rodrigo Blás, denunció ante las autoridades de la DINARA la situación y pidió la rápida acción de las autoridades. De acuerdo a lo relevado, existen pescadores que extrajeron corvina negra con trasmallo, acción prohibida en esta época del año al igual que el uso de redes.

Ante la denuncia de Blás, la Prefectura Nacional puso en práctica el patrullaje de la zona. En años anteriores los pescadores que fueron encontrados realizando este tipo de actividad no autorizada fueron detenidos y se les confiscaron los elementos de pesca.



Datos

Desde setiembre-octubre (con la llegada de los primeros cardúmenes) hasta principios de otoño (abril), cuando comienzan los vientos pamperos que enfrían las mareas, desciende el índice de salinidad y se sedimentan las aguas. De acuerdo a como se presente puntualmente la temporada, la corvina negra puede comenzar a presentarse en La Barra de la Laguna de Rocha y Barra de la Laguna de José Ignacio (donde están a no más de 40 ó 50 metros en el veril de la playa), o Barra del Arroyo Maldonado (que exige lances que promedien los 100 metros).

El tipo de pesca es de espera, con la caña descansando en un soporte mientras se espera una picada que se manifiesta con violenta inclinación. *



(los datos de temporada y pesca permitida fueron extraídos de turismo.gub.uy)

