El diputado y candidato a la Intendencia de Maldonado, Rodrigo Blás, fue el primer invitado al ciclo “Maldonado hacia 2025 – Las empresas escuchan y proponen”, organizado por la Cámara Empresarial. Durante el mismo, Blás dio a conocer detalles del contenido de su programa de gobierno y respondió preguntas de los asociados quienes, sin agenda previa, lo interrogaron sobre una variedad importante de temas, entre los que se destacaron la eliminación de la tarifa 9 de OSE, la disminución proyectada del gasto público departamental, la rapidez y modernización en la gestión de gobierno y otros temas vinculados a la cartelería y revitalización de las áreas comerciales de los centros de las ciudades.

Blás sostuvo que el desarrollo económico estratégico de Maldonado tiene que ver con mantener en el departamento los recursos que se generan, promover iniciativas que generen empleo y defender los derechos de los ciudadanos. Para lograr esto, entre otras medidas, mencionó la creación de la Agencia Departamental de Empleo que incluye una bolsa de trabajo, que las empresas que contraten con la Intendencia tomen a su personal en Maldonado, una gran obra de infraestructura que es el Mercado del Sol y Abasto Municipal, la eliminación de la tarifa diferencial que OSE cobra en Maldonado y la preferencia para los empresarios y comerciantes de Maldonado en las licitaciones y compras municipales.

Desde arriba

Para el diputado es necesario modernizar la gestión de la Intendencia, dotándola de más agilidad y dinamismo. “Hoy en día hay trámites que tardan mucho tiempo desde que ingresan a la administración, hasta que llega el expediente al Intendente para su resolución”, sostuvo, y para evitar estas demoras se creará un sistema inverso que comenzará a partir de una “orden ejecutiva” del intendente. Para aquellos trámites que involucren desarrollo, inversiones o urgencias sociales, el trámite comenzará por el intendente y con su aprobación continuará el camino inverso hacia abajo. También mencionó el concepto de “silencio positivo”. Esto aplica cuando se ingresa un trámite a la administración y pasan 60 días sin resolución, se dará automáticamente por aprobado el mismo.

En otra parte de la charla Blás tocó el tema de los gastos de funcionamiento de la Intendencia, donde, a juicio del candidato, no es posible que se gaste ”el 65% del presupuesto en funcionamiento, nos quita obras y desarrollo”, por lo que se comprometió a disminuirlo en un 20% sin que se resienta la gestión. Esto, dijo, se logrará mediante auditorías de gestión y controlando que las obras se ejecuten de acuerdo a los plazos previstos y en el precio acordado. “Precio, plazo y resultado”, adujo Blás y agregó que “no puede ser que una obra que cuesta 100 termine costando 120”.

Centros deprimidos

El candidato se refirió también a la necesidad de dar un fuerte impulso para revitalizar los centros de las ciudades. Sostuvo que los mismos “están deprimidos”, que no funcionan como deberían y “no son el motor de desarrollo como en otras partes del país y del mundo”. Para el caso de la ciudad de Maldonado, sostuvo que hay que ofrecer estímulos fiscales para la instalación de comercios dedicados a la gastronomía, realizar cambios en la plaza principal para darle más vida, transformar la peatonal Sarandí en semipeatonal y uniformizar la cartelería. “Los centros en otros lugares son los lugares más prósperos, y donde están los alquileres más caros y acá son lugares deprimidos”, sostuvo. Sobre la península dijo que “hay que privilegiar el uso de los espacios públicos para la gastronomía y no para los autos”, refiriéndose a la medida que obligó a los comercios a retirar los decks.

Cambiar el modelo

Blás sostuvo que se debe cambiar el modelo de desarrollo turístico que se emplea desde hace 50 años. El candidato a la Intendencia propuso realizar acuerdos con las grandes empresas mayoristas que se dedican a esa actividad comercialmente para que se encarguen de vender el Destino Turístico. Argumentó que “hemos mandado gente desde hace años a las Ferias y no han traído nada”, y agregó que “para vender turismo, hay que acordar con los que venden turismo, porque las Intendencias no venden productos turísticos, nadie vende un producto que no les deja comisión y ahí hay que poner la plata”.

Las cámaras no se comparten

Blás dijo categóricamente que pretende defender para Maldonado la inversión de 20 millones de dólares realizada para la instalación de las cámaras de seguridad y centro de monitoreo. Consultado sobre el particular, aclaró que no está de acuerdo en ofrecer recursos que invirtió la comunidad de Maldonado para brindar servicios a otras ciudades del país. Sostuvo que, si existe capacidad ociosa, hay que utilizarla para ampliar la cobertura local de cámaras e incluso mencionó un plan para incorporar al centro de monitoreo cámaras del sector privado.

Cartelería

Otro tema que despierta la preocupación de los comerciantes es el impuesto a la carte-lería comercial, que para el candidato “es una ordenanza vieja que se está aplicando mal y en un contexto que no corresponde”, “determinada cartelería por un tema ambiental debe tener un costo, pero la cartelería vinculada a los comercios debe estar exonerada”, concluyó .