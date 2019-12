El diputado electo por Maldonado y líder del sector Unión y Cambio, Rodrigo Blás, denunció en sus redes sociales la inconveniencia de la instalación, por parte de Casinos del Estado, de un local de máquinas tragamonedas en la ciudad de San Carlos.

En ese sentido, el líder blanco trasladará la inquietud al equipo de transición e inició una fuerte campaña de recolección de firmas a lo que se suma una petición al Ministro Danilo Astori a través de Change.org con el hashtag #SanCarlosNoEsUnJuego.

“Enterado de la intención de la Dirección General de Casinos de instalar una sala en el centro de San Carlos, que ya hizo una licitación y que estaría adjudicado o estaría por adjudicarlo a un local en el centro de San Carlos frente al local del BPS y en el medio de una serie de locales de enseñanza, escuelas y liceos, estamos terminantemente en contra de esa posibilidad”, informó Rodrigo Blás.

En Uruguay se habilita la explotación bajo determinadas formas y muy concretas, a través del estado o en algunos casos excepcionales por privados, pero la base es que el juego es malo para la sociedad.

En ese sentido, Blás indico que “se entiende cuando se colocan o se permiten explotaciones de juego en las ciudades turísticas precisamente como un atractivo y localizados para que el extranjero sea quién vaya a jugar. Colocar máquinas en los centros de las ciudades a lo que lleva es a un problema social y económico, donde se generan problemas graves como es la ludopatía, a sembrar pobreza entre los uruguayos.

Las máquinas tragamonedas son las responsables de un 86 por ciento de las patologías de ludopatía que hay en nuestro país.

No es lógico

Para el legislador y candidato a la Intendencia de Maldonado por el Partido Nacional; esta iniciativa no solo “parece inconveniente, sino que nos parece un disparate colocar máquinas en una ciudad de trabajo con tremendos problemas sociales, con problemas de seguridad que no nos genera nada para la ciudad. No genera inversión, no genera trabajo, lo único que genera es la posibilidad de que mucha de nuestra gente se funda. Es una decisión desatinada, nosotros ya hace 10 años participamos en impedir, y lo logramos, que se instalara una sala de máquinas en el centro de Maldonado y hoy queremos recorrer el mismo camino en beneficio de la ciudad de San Carlos y de su gente. Es necesario hacer todo lo que esté al alcance y eso es lo que vamos a hacer nosotros para que esto no cristalice en un problema más para una ciudad que ya tiene sus problemas como es nuestra querida ciudad de San Carlos. En ese sentido vamos a plantear el tema al equipo de transición para que se lo plantee al actual gobierno, nos parece que no es lógico que un gobierno que se está yendo nos deje instalado una sala de juegos en el centro de una de nuestras ciudades”, expresó.

Al finalizar, Blás resaltó que la decisión la debe tomar el gobierno entrante. “Vamos a hacer el planteamiento al intendente municipal y a través de nuestros concejales, al Municipio de San Carlos para que no otorgue los permisos municipales para que esa sala siga adelante y se pueda instalar”, concluyó.