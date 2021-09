Salud Pública aumentó a 75 % el aforo en salas y eventos que admitan personas vacunadas contra el COVID-19

Los cambios en las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública incluyen el incremento del aforo en fiestas, eventos y espectáculos en salas cerradas al 75 % del total habilitado en los locales. También se extiende el horario para bailes a seis horas. La recomendación en espacios cerrados con actividades organizadas para público sin vacunación o con una vacuna es del 55 %. Estas pautas rigen a partir del lunes 4 de octubre.

En el caso del aforo para fiestas y eventos, el ministerio recomienda un máximo del 75 % en actividades con participación de personas vacunadas e inmunizadas, con un máximo de 800 asistentes en lugares abiertos y 600 en espacios cerrados. Si los participantes no cuentan con todas las dosis o no se vacunaron, el tope es del 55 % y máximo de 400 personas en zonas abiertas y 200 en sitios cerrados. Además, el nuevo documento modifica su extensión a seis horas.

Si es una fiesta o evento que incluye bailes, se considera apropiado su extensión de 40 a 50 minutos, con pausas obligatorias no menores a 20 minutos. Por otra parte, encomienda la medición de los niveles de dióxido de carbono (CO2) en aire y toma como guía el tercer escalón de la clasificación, IDA3, que establece una concentración de CO2 de 800 partes por millón (ver anexo 1).

Las personas que padecieron COVID-19 en los 20 a 90 días anteriores a la fiesta o evento deberán presentar una prueba con resultado negativo al organizador.

En cuanto a salas de teatro y afines, Salud Pública habilitó el incremento del aforo a 75 % de la capacidad de los locales para los eventos cuyos asistentes cuenten con la pauta vacunal completa y hayan transcurrido 14 días desde la última inoculación, o haber padecido la enfermedad entre los 20 y 90 días previos a concurrir al evento. Para este último caso, es obligatoria la presentación de una prueba de COVID-19 con resultado negativo para ingresar al espectáculo.

Vacunados y no vacunados

Si los organizadores permiten la asistencia de personas sin vacunación completa o no vacunadas, el aforo habilitado es del 55 % del local. Si bien la nueva recomendación no obliga a dejar asientos vacíos entre los espectadores, el ministerio recomienda separar grupos de afinidad con un asiento sin ocupar entre concurrentes.

Por otra parte, si los espectáculos duran más de dos horas, se deberá establecer un intervalo de al menos 15 minutos, que será destinado a la ventilación de la sala. Además, la cantidad de funciones en el mismo día no tiene restricción.