El pasado viernes 26 se presentó en el Teatro Sociedad Unión de San Carlos el balance del quinquenio 2015 -2020 del Municipio de San Carlos. La encargada de presentar el informe fue la alcaldesa Alba Rijo, que al final del evento traspasó su cargo a Miguel Cháves. Después de cinco años al frente del Municipio carolino, la profesora se presentará nuevamente como candidata al puesto en las próximas elecciones municipales. Del acto participaron el Intendente Jesús Bentancur, concejales, candidatos a la intendencia, funcionarios del municipio y vecinos. Siguiendo el protocolo sanitario, en el público se destacaron diferentes tapabocas con números de listas políticas.

En entrevista con Correo de Punta del Este, Rijo dijo que se despide del Municipio “feliz, porque hicimos lo que pudimos con lo que teníamos y siempre tratamos de hacer eso. Termino acompañada de mis compañeros, mi familia y de los funcionarios. Eso es lo lindo”.

“Cuando soñamos y planificamos la gestión del quinquenio establecimos que la misión del Municipio de San Carlos era brindar a sus habitantes, de manera equitativa y eficiente los bienes y servicios indispensables para el mejoramiento de la calidad de vida, con una administración transparente de los recursos, propiciando la participación ciudadana” dijo Rijo, que remarcó la importancia de los presupuestos participativos y las reformas, y asumió como un debe el sistema de iluminación.

Presupuesto participativo

Durante la presentación se enfatizó en los programas de presupuesto participativo y presupuesto participativo joven, con los que se llevaron a cabo varios proyectos de inversión que fueron votados por habitantes del Municipio. Con el presupuesto participativo joven se desarrollaron más de 20 proyectos en la ciudad de San Carlos y las zonas rurales y costeras que son jurisdicción del Municipio y que fueron pensados y votados por jóvenes de la zona. “La OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) nos premió con una certificación de prácticas de buena gestión por ser el único municipio de los 112 del país que concretó tres ediciones de estas verdaderas prácticas de participación ciudadana con jóvenes de 13 años” comentó Rijo.

Fueron varias las ideas que se desarrollaron tras votación, con parte del presupuesto público. Según presentó la alcaldesa, fueron más de diez millones de pesos los que se repartieron para estas propuestas. Algunos de los proyectos que se destacaron fueron: Ecomarisma, proyecto de educación comunitaria ($1.495.000), ampliación del comunal de El Chorro ($140.000), infraestructura en la Sociedad Criolla Mataojo ($795.000) y publicación de un libro de recetas de la Asociación de Funcionarios Jubilados de la Enseñanza ($445.000). También se mencionaron pagos de alquileres, ampliación de locales deportivos y culturales que ganaron parte de este presupuesto. “Pusimos esas cifras para que la gente soñara y lograra los votos para plasmar en proyectos, es una verdadera herramienta de participación del presupuesto participativo” dijo Rijo.

Reformas

La alcaldesa destacó la construcción de nuevas oficinas en Manantiales y el comunal en el Balneario Buenos Aires, la reforma del ex cine San Carlos, la reforma del cementerio, la transformación del ex Zoológico Parque Medina y las nuevas oficinas para los funcionarios del Municipio que cuentan además con mobiliario nuevo y una sala de lactancia.

También informó sobre las reformas viales en los barrios carolinos Del Core, Asturias y Parque Anita y desagües en otras zonas de la ciudad, así como la reforma en el techo de la piscina municipal. “Cada vez que llovía había más de 30 evacuados en el CEDEMCAR, y hoy por suerte hay cinco. Hemos mejorado la situación de los fluviales en San Carlos” dijo Rijo e informó que el Municipio adquirió por un millón de pesos un des obstructor de cañerías.

Destacó las inundaciones en la ciudad y dijo que fueron un elemento que marcaron su gestión, “a dos días de haber asumido tuvimos una inundación y ahora, a dos o tres días de irnos nos despedimos con una inundación” dijo.

Con un emotivo video la alcaldesa recordó la tormenta del 23 de diciembre de 2016 que azotó la ciudad de San Carlos dejando casas, comercios y lugares públicos destruidos, “a dos horas de terminado un concierto navideño en la Plaza Artigas la naturaleza nos mostró su fuerza, y en no más de 10 minutos dejó a San Carlos y algunas zonas aledañas devastadas” dijo y agradeció el trabajo de funcionarios del municipio, así como destacó el involucramiento de los tres niveles de gobierno en coordinar un plan de colaboración para los vecinos. “Hay tres palabras que describen el proceso de reconstrucción de San Carlos: solidaridad, responsabilidad y participación. A todos, mi eterno agradecimiento, porque logramos ponernos de pie” agregó.

El debe

“A un mes de asumir, este concejo resolvió establecer un compromiso que aún no hemos podido cumplir” dijo la alcaldesa, haciendo referencia al sistema de iluminación de la ciudad y las distintas zonas del Municipio. Según informó, tras un relevamiento, se descubrió que en todo el Municipio existía un déficit de 800 luminarias. Después de una compra se instalaron 120 nuevos artefactos de iluminación, 60 en la zona balnearia y 60 en la ciudad de San Carlos, además se repararon algunos más. “Pero aún continuamos continuamos esperando el resultado de un proceso de licitación por la compra de 400 luminarias que nos fueron adjudicadas al Municipio y de las que aún no hemos tenido respuesta” declaró Rijo.

Cultura y deporte

Se informó además sobre las distintas muestras artísticas de la ciudad, entre las que se destacaron muestras del Sodre y el carnaval carolino. Se hizo hincapié en la restauración de la Casa de la Cultura y del Teatro Sociedad Unión, que Rijo definió como “una joyita cultural”. La alcaldesa recordó además que el gobierno departamental recortó el presupuesto para contratación de grupos de carnaval montevideanos y remarcó la importancia del carnaval carolino “que es el segundo del país”.

Sobre las actividades deportivas Rijo informó acerca de reformas en el CEDEMCAR, la instalación de nuevas estaciones de deporte en espacios públicos y sobre las distintas ediciones de carreras como Aroma de Mujer.