En una conferencia realizada en el Club Deportivo Gardel el exintendente y actual candidato Enrique Antía, presentó a Carlos Pereyra, Silvio Nuñez, Angel Cancela, Hugo Suárez, Huber Aguerrebere y Jesús De Leon, los candidatos al Municipio de San Carlos de “Todos por Maldonado”.

El ex intendente dijo que cuenta con un equipo de gente comprometida con el trabajo, algo que “faltó en todos estos años de Gobierno Municipal en San Carlos”. Resaltó que los candidatos trabajarán juntos y que representan todos los sectores de la sociedad; docentes, empresarios, jubilados, funcionarios, profesionales, emprendedores. Nos proponemos cambiar San Carlos y lo vamos a cambiar, expresó.

Para Antía, el Municipio no actuó “a pesar de disponer de los recursos para hacerlo” y desmintió así la falta de apoyo que se le endilga a su Administración para esa zona del departamento durante los 5 años. Enriue Antía destacó la inversión en viviendas, en maquinarias, en caminería rural al Norte de la ruta 9 que “se tuvo que realizar porque el municipio no daba respuestas a la situación de los productores”. El ex intendente agregó que la IDM apoyó al municipio de San Carlos, pero el municipio de San Carlos solo demostró que no tenía ganas de trabajar. Recordó también la gestión ante la planta de tratamiento de OSE. Antía sostuvo que su sector, TodosXMaldonado, se va a hacer cargo del Municipio con gente que quiere trabajar para cambiar la ciudad.