San Carlos posterga el carnaval virtual

En acuerdo con la Asociación de Murgas, el Municipio de San Carlos dejó en suspenso, hasta nueva fecha, la realización del carnaval virtual, luego de haber realizado un avant premiere que fue calificado como un éxito.

La medida se tomó ante el aumento de casos de COVID 19 que se registran en todo el país. El alcalde carolino, Carlos Pereyra y el presidente de dicha asociación, Mauro Silva, entendieron que “no parece razonable” mantener la fecha original, máxime cuando se está en pleno proceso de vacunación.

Según se informó, el evento se realizará “en unos meses, cuando se logre inmunizar a una buena parte de la población”. La situación actual no es la misma que cuando se realizó el anuncio conjunto, por lo cual resulta prudente esperar y no tomar decisiones equivocadas en ese sentido, expresaron Pereyra y Silva luego de reunirse este viernes. En la oportunidad, Mauro Silva informó que los murguistas afectados por COVID, habían sido dados de alta, menos uno. Por otro lado, elogió no solo la propuesta, sino también el apoyo del Municipio, “la puesta en escena y el profesionalismo” demostrado en la realización del avant premiere.

