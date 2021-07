El piloto uruguayo Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co) compite el próximo fin de semana -10 y 11 de julio- en el autódromo Motorland en Aragón, España.

Será la tercera ronda del Campeonato Mundial de Turismos para las carreras 5 y 6 de un total de 16 que tiene previstas el FIA WTCR.

Tras la muy buena actuación del uruguayo en las cuatro carreras ya disputadas (podio en Nurburgring y en Estoril) le permite estar a tan solo 5 puntos del líder del Campeonato Mundial de Pilotos. Velocidad, inteligencia y regularidad han sido la constante del coloniense para posicionarse en el arranque de temporada entre los candidatos al título mundial y como el más veloz del equipo Cyan Racing Lynk & Co.

Con esa estrategia y arribando el próximo fin de semana a un “terreno fértil” como lo es el Motorland de Aragón (allí obtuvo su primera victoria mundialista en 2020), el piloto compatriota buscará salir fuerte del autódromo español en la cosecha de puntos y mantenerse entre los candidatos a la corona 2021.

Cumplidas cuatro carreras de 16, el líder del Campeonato Mundial es Jean Karl Vernay (Hyundai) con 61 puntos seguido de Attila Tassi (Honda), Ivan Muller (Lynk & Co) y Santiago Urrutia los tres con 56 puntos pero se define el segundo, tercero y cuarto lugar por el mejor resultado hasta ahora: Tassi tiene una victoria, Muller un segundo puesto y Urrutia un tercer puesto. Por detrás del uruguayo se coloca el portugués Tiago Monteiro (Honda) con 52 y quinto el argentino Esteban Guerrieri también con 52.

CRONOGRAMA (HORA URUGUAYA)

Sábado 10 de julio

04.45 horas Libres 1 EN VIVO FACEBOOK/YOUTUBE FIA WTCR

07.45 horas Libres 2 EN VIVO FACEBOOK/YOUTUBE FIA WTCR

11.30 horas Clasificación (Q1-Q2-Q3)

Domingo 11 de julio

06.15 horas Carrera 1 (10 vueltas) EN VIVO VTV – VTV PLUS

08.15 horas Carrera 2 (12 vueltas) EN VIVO VTV – VTV PLUS

AUTÓDROMO, DETALLES Y ANTECEDENTES

Autódromo de Motorland en la localidad de Alcañiz, Aragón, España

Tercera Fecha del Campeonato Mundial de Turismos FIA WTCR

Carreras 5 y 6 del total de 16

Longitud de la pista: 5.345 kilómetros

Total de curvas: 18

Distancia Carrera 1: 10 giros (53.306 kms)

Distancia Carrera 2: 12 giros (63.996 kms)

Récords a Batir:

Clasificación: Norbert Michelisz (Hyundai i30 N) 2m05.838s (152.9 kph)

Vuelta Rápida: Gilles Magnus (Audi RS 3 LMS) 2m06.689s (151.800 kph)

ANTECEDENTES SANTIAGO URRUTIA EN MOTORLAND

En la penúltima Fecha del Mundial 2020 (octubre), Santiago Urrutia entregó su mejor fin de semana de la temporada con podios en las tres carreras lo que le valió el premio “TAG Heuer Most Valuable Driver”. Anotó más puntos que cualquier otro piloto: 56. En su primera temporada en el WTCR, ese fin de semana Urrutia fue segundo en la Carrera 1, tercero en la Carrera 2 y segundo en la Carrera 3 respetando el primer lugar de su compañero de equipo Björk. Con los puntos que consiguió y a falta de una Fecha para sentenciar el Mundial, el uruguayo quedaba entre los 11 habilitados a luchar por la Gran Copa Mundial.