Dos personas, un adulto y un bebé de once meses afectados de sarampión en Uruguay se contagiaron tras mantener contacto con una ciudadana argentina de visita en el país a comienzos de mes. Por ello, el Ministerio de Salud Pública insiste en la vacunación y precisa que los nacidos a partir de 1967 y todo niño mayor de 15 meses deben haber recibido dos dosis contra esa enfermedad, la rubeola y las paperas.

La directora general de Salud, Raquel Rosa, dijo que los contagiados presentan una buena evolución de su salud. Ambos convivieron con una ciudadana argentina que visitó Uruguay entre el 1.º y el 4 de este mes y fue diagnosticada de sarampión cuando ya había vuelto a su país. Esa persona no se había vacunado.

“Nuestro riesgo es la posibilidad de la reintroducción de sarampión” desde algún país de América Latina, advirtió Rosa. “Es una problemática latente, por lo cual hay que estar absolutamente alerta, por lo que la población debe revisar la situación de vacunación que tiene, confirmar que tenga las dos dosis, siempre que no hayan padecido sarampión”, puntualizó.

El Ministerio de Salud Pública recuerda que las personas mayores de 15 meses y las nacidas luego de 1967 deben haber recibido dos dosis de la vacuna anti sarampión, rubeola y paperas (SRP).

Dosis

Además, se hizo hincapié en que, en el marco de la actual campaña, esa vacuna se administra según la pauta en dos dosis, a los 12 meses de edad y a los 15, respectivamente. A los niños que cuenten con una sola se les puede administrar la segunda en cualquier momento, siempre que hayan transcurrido al menos 30 días desde la primera.

Para los casos de bebés de seis a doce meses que estuvieron en contacto con personas afectadas por sarampión o que hayan viajado a zonas donde exista transmisión de la enfermedad, se recomienda adelantar la primera dosis de esa vacuna. De todas formas, deberán recibir las dos previstas en el calendario en forma adicional. Por su parte, los lactantes menores de seis meses, las mujeres embarazadas, las personas con alergia grave al huevo y aquellas con inmunosupresión severa no pueden ser vacunadas.

En los dos casos confirmados en Uruguay, las personas fueron vacunadas. Si bien el bebé, por su edad, no estaba comprendido en las indicaciones, se decidió adelantarle la dosis. Ante la duda de si el adulto había recibido o no la segunda dosis, también se le suministró. Además, se realiza la investigación epidemiológica de los otros posibles contactos. “Ambos cursaron un sarampión leve y se encuentran fuera de peligro”, informó Rosa. Las dosis están disponibles en todos los puestos de vacunación del país.