Satenil solicitó a la IDM más tiempo para retirar cartelería de la vía pública

Tal como anunció Correo de Punta del Este tiempo atrás, la IDM resolvió no llamar a un nuevo proceso licitatorio para la explotación comercial de publicidad estática y móvil en espacios públicos del departamento por lo que 130 paletas, soportes publicitarios en refugios, carteles y pantallas, desaparecerán de la vía pública. Optando por un destino con menos contaminación visual, la IDM no realizará un nuevo llamado para este tipo de publicidad.

La licitación que regulaba la publicidad estática finalizó en el primer semestre del presente año y la empresa Satenil, conocida por su nombre de fantasía Netcom, comenzó a desmontar las estructuras, pero solicitó a la comuna establecer un cronograma dado que “el retiro de soportes requiere un trabajo en las aceras que impiden se realice en el período que había solicitado la IDM”, que era de 45 días. Este cronograma implica que en agosto se apagarán las pantallas LED de Parada 1 de la Mansa y otras, procediéndose a su desarme y retiro.

Según lo informado desde la comuna, se le indicó a la firma que de no cumplir con lo acordado, se procederá a realizar el retiro a costo de la empresa. De esta manera, antes de la próxima temporada Maldonado tendrá una menor cantidad de cartelería en vía pública y “por ende una menor contaminación visual, uno de los pilares en la preservación del medio ambiente con el que está comprometido el gobierno de Maldonado”, se informó desde la comuna.

