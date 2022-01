Schiappacasse permanecerá detenido al menos hasta el próximo 24 de abril

Salvo resolución en contrario, el caso de Nicolás Javier Schiappacasse Oliva, será retomado el miércoles 24 de abril próximo, según lo resolvió la jueza penal de 11º turno Ana María Guzmán al finalizar la audiencia del pasado viernes donde dictó la prisión preventiva del futbolista.

La audiencia se cumplirá a las 13:30 porque a las 19:00 de ese mismo día vence la medida cautelar de prisión preventiva dictada por la magistrada a pedido de la fiscal Carolina Dean.

En la citada audiencia la fiscal Dean volverá a pedir la prisión preventiva del jugador por un nuevo plazo. Esto ocurrirá siempre y cuando no ocurra algo inesperado antes de esa fecha o que ambas partes, fiscalía y defensa, acuerden celebrar un proceso abreviado según lo establece el artículo 272º del Código del Proceso Penal. El citado artículo establece: “Se aplicará el proceso abreviado para el juzgamiento de hechos cuya tipificación por el Ministerio Público dé lugar a la aplicación de una pena mínima no superior a seis años de penitenciaría o de una pena de otra naturaleza, cualquiera fuere su entidad. Será necesario que el imputado, en conocimiento de los hechos que se le atribuyen y de los antecedentes de la investigación, los acepte expresamente y manifieste su conformidad con la aplicación de este proceso. La existencia de varios imputados no impedirá la aplicación de estas reglas a algunos de ellos. En ese caso, el acuerdo celebrado con un imputado no podrá ser utilizado como prueba en contra de los restantes”.

Al finalizar la audiencia, el abogado defensor, Rafael García Azcurra solicitó a la jueza Guzmán que su cliente fuera alojado en un jugar de reclusión que le brindara las garantías necesarias que le preserven la vida. La jueza accedió a lo solicitado por el abogado defensor.

De acuerdo a lo trascendido en las últimas horas, Nicolás Javier Schiappacasse Oliva fue trasladado al centro de reclusión de Las Rosas donde permaneció durante unas horas. Luego fue trasladado al establecimiento de Reclusión de Punta de Rieles donde cumplirá la reclusión por los próximos noventa días.

Caso

La fiscal Carolina Dean no se limitó, a la hora de imputar los delitos, al caso de fragancia registrado cuando la Policía detectó el arma en poder de Nicolás Javier Schiappacasse Oliva. Por el contrario, le imputó esos delitos y los que surgieron a partir de revisar el celular del imputado. Dean, había solicitado la imputación del futbolista por tráfico interno de armas de fuego y municiones, receptación y porte de arma de fuego en lugares públicos en calidad de autor. En el momento de su detención, la policía incautó el celular del jugador. Una simple revisación de este dejó en evidencia que el jugador había recibido previamente la referida arma hurtada, de una persona que no se logró identificar, e incluso había portado el arma en lugares públicos en diferentes oportunidades, entre otros partidos de fútbol y cuando salían a hacer pintadas relativas al cuadro del que es hincha. De la revisación del celular quedó de manifiesto, según la fiscal, que Schiappacasse Oliva “en por lo menos tres oportunidades adquirió armas de fuego sin la correspondiente autorización. Surgiendo asimismo numerosas fotografías del imputado con varias armas de fuego de distinto calibre”. Asimismo, se pudo leer el contenido de los mensajes, imágenes, videos y audios que el jugador recibió y envió por la red social whatsapp. Por ejemplo, el 11 de octubre de 2o21 con un contacto surge una conversación donde el imputado le envía dos fotografías de dos pistolas semiautomáticas una marca Glock y la otra Browning, y el imputado le dice: “Me la quiere vender un conocido milico amigo de mamá, me la deja a mil creo”. El contacto luego le pregunta si la compró y el imputado le manda foto del arma Glock, diciéndole que sí, “a mil doscientos, es re livianita”.

A pintar

El 6 de diciembre de 2021 con otro contacto: “Vamos a pintar el Centenario hoy, estas pa la causa o qué”. El imputado responde: “Vamo hermano, sabes que me decís y yo voy”. Acuerdan ir ese día a la noche luego el imputado le pregunta: “La 9, la usaste?”. El contacto le contesta: “No hermano, tiene todos los cosos que vos me diste”.

Asimismo en un grupo de Whatsapp integrado por el imputado junto a tres personas más surgen fotografías de dos armas de fecha 20 de enero de 2022, una de ellas de mismas características que la incautada y otra una tipo subfusil ( HK MP) enviadas por el imputado al grupo.

“De los hechos surge que el imputado, en reiteradas oportunidades adquirió armas de fuego y municiones sin contar con la correspondiente autorización para ello, en uno de esos casos, sin concierto previo con los autores, coautores, o cómplices del hurto, recibió el arma conociendo su procedencia ilícita o debiendo conocerla, asimismo y mediante otra resolución criminal el imputado portó un arma de fuego en lugares públicos sin contar con la debida autorización para ello”, sostuvo la fiscal