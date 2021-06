Montevideo , 16 de junio del 2021 – Scotiabank anunció recientemente que hasta el 2 de julio, el fondo Net Zero Research Fund aceptará solicitudes de financiamiento por parte de centros de estudio e instituciones académicas que estén apoyando a sectores clave en sus esfuerzos hacia la descarbonización de la economía.

Este fondo de CAD $1 millón (dólares canadienses), lanzado a principios de este año, es una iniciativa que promoverá la investigación y el liderazgo al servicio de la descarbonización global como parte de los Compromisos Climáticos del Banco.

Horacio Correge, Country Head y CEO DE Scotiabank Uruguay, afirma que “el cambio climático es uno de los problemas más serios de nuestro tiempo. Este desafío requiere de una movilización, colaboración y comprensión global. El Centro de Excelencia del Cambio Climático de Scotiabank busca contribuir al diálogo mundial sobre el cambio climático, construir un mejor mundo para todos y trabajar por nuestro futuro.”

El fondo Net Zero Research Fund de Scotiabank fue diseñado para fomentar la investigación, el diálogo y la comprensión del cambio hacia una economía mundial con cero emisiones netas, conforme a los objetivos del Acuerdo de París. Al identificar las vías e iniciativas que requieren inversión para acelerar su adopción o ampliación a gran escala, el fondo también reforzará las relaciones entre las instituciones de investigación académica y sin fines de lucro y el sector empresarial mediante la colaboración y el intercambio de conocimientos.

Los montos de apoyo de Scotiabank oscilarán entre CAD $25,000 y CAD $100,000. Los fondos que no se otorguen en este ciclo inicial de solicitudes, se entregarán durante una segunda convocatoria de propuestas prevista para el 2022.

Para recibir financiamiento del Net Zero Research Fund de Scotiabank, las entidades participantes deben estar registradas como organizaciones benéficas o sin fines de lucro en su jurisdicción.

Para obtener más información sobre los requisitos de participación y el envío de solicitudes, consulte https://www.scotiabank.com/corporate/es/principal/responsabilidad-e-impacto/compromisos-climaticos/el-centro-de-excelencia-del-cambio-climatico.html

