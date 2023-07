Se complica la negociacion del nuevo convenio colectivo de la industria de la construccion

La negociación del nuevo convenio colectivo de la industria de la construcción registró este martes una nueva escalada de enfrentamientos cuando varios militantes del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA) irrumpieron en el predio donde se construyen las viviendas de los vecinos del asentamiento Kennedy de Punta del Este.

El incidente ocurrió en la mañana de este martes en el predio delimitado por la perimetral y la avenida Seregni.

En el obrador, que presenta distintos niveles de avance de obra, se encontraban trabajando alrededor de medio centenar de operarios. Poco después de las 09:00 de la mañana una cantidad de personas supuestamente afiliadas al SUNCA, según narró el director de vivienda de la Intendencia de Maldonado, Alejandro Lussich, ingresó al lugar para impedir que los trabajadores continuaran desempeñando sus tareas. El ingreso al predio fue precedido por epítetos y descalificativos contra los obreros tal como ocurrió el día anterior en el obrador de la parada 33 de la rambla “Enrique Tarigo” de Pinares.

Resistencia

A diferencia de lo ocurrido en ese incidente, los obreros que entraron se toparon con la resistencia de los operarios que estaban trabajando que se opusieron a parar sus actividades. El encuentro entre los trabajadores generó una reyerta que culminó con incidentes físicos que motivaron la presencia de efectivos policiales. Del medio centenar de trabajadores de la obra apenas diez manifestaron su deseo de parar el trabajo tal como lo exigían los militantes y dirigentes del SUNCA presentes en el lugar. Los forcejeos pararon pero los integrantes de la gremial declararon que habían resuelto ocupar la obra. Al rato, se retiraron del lugar.

Lussich recordó que existía un acuerdo entre la Intendencia de Maldonado y la directiva del SUNCA de no tomar medidas de protesta que involucraran a estas viviendas de interés social. El funcionario dijo que las obras que allí se llevan adelante contemplarán a más de medio millar de familias que podrán acceder a una vivienda digna. Lussich reconoció que la administración mantiene un razonable diálogo con la dirigencia del SUNCA y el incidente tomó por sorpresa a varios jerarcas comunales que no ocultaron su malestar por la situación.

Interés social

“Ante la decisión de ocupar la obra, ordenamos a la empresa que lleva adelante la obra que hiciera la denuncia correspondiente en el Ministerio de Trabajo para poder concretar la desocupación de estas personas, supuestos militantes del SUNCA. Esta es una obra de interés social por eso me llama la atención lo sucedido en la mañana del martes. Acá no existe el lucro que puede tener una empresa desarrolladora de un edificio. No son viviendas que serán comercializadas. Estas viviendas tienen un interés social para familias que esperan acceder a una vivienda digna, para superar una situación de vulnerabilidad”, enfatizó Lussich. El jerarca dice que hace ocho años la administración contempla los diferentes planteos del SUNCA, incluso absorbiendo trabajadores que quedaron desempleados. “Durante estos ocho años se generaron puestos de trabajo para más de cien obreros del SUNCA y siempre hemos resuelto las diferencias por medio del diálogo. Ahora se rompió esa forma de negociar de forma pacífica”; sostuvo Lussich.

Tensión

Según narraron a Correo de Punta del Este testigos del incidente, uno de los trabajadores que ingresaron al predio lo hizo blandiendo un arma blanca en medio de la refriega.