Se presentó en el Palacio Legislativo la Agrupación de Gobierno Parlamentaria que reúne a Mejor País y Espacio 40

En su discurso, el intendente Enrique Antía aseguró que la mejor candidatura es la gestión, “porque no hay mejor gobierno que aquel que genera cosas para que la gente toque con las manos y las disfrute”

Quedó conformada la Agrupación de Gobierno Parlamentaria que reúne a Mejor País y Espacio 40 con fuerte defensa en la gestión de gobierno. El acto de lanzamiento tuvo lugar el pasado miércoles en el Salón de Eventos del Palacio Legislativo que lució colmado de público. Entre las caras conocidas estuvo la vicepresidenta, Beatriz Argimón, el secretario de presidencia Álvaro Delgado, el intendente Antía, el ministro García, la presidenta de la departamental de Montevideo, Laura Raffo, senadores, diputados, alcaldes, ediles y dirigentes de todo el país.

En su discurso, el intendente Enrique Antía aseguró que la mejor candidatura es la gestión, porque no hay mejor gobierno que aquel que genera cosas para que la gente toque con las manos y las disfrute. Recordó que cuando pudo ganarle el gobierno al Frente Amplio en Maldonado el Partido Nacional y el Partido Colorado no estaban de acuerdo con hacer una coalición departamental y él salió a buscar a los vecinos.

“Ese es el camino. La coalición republicana vino para quedarse, pero depende de nosotros, porque tenemos que abonarla todos los días”, dijo. Pidió salir a defender una gestión de gobierno que está siendo exitosa y que recién empieza por los dos años de pandemia y la sequía, pero señaló que no tiene duda que en el correr de este año, que es de gestión, se podrá percibir. Este año, dijo Antía, “No es de hablar, es de hacer”.

El palo en la rueda

Refiriéndose a la oposición afirmó que tiene claro en Maldonado que la única política que hace el Frente Amplio es mentir y poner el palo en la rueda, algo con lo que no le fue bien. Agregó que la gente va donde le dan certezas, seguridades y confianza, y en la agrupación que se conformó hay gente, ideas y gestión. Antía dijo en noviembre del año pasado hubo disparada de electoralitis y era necesario generar una instancia de reflexión para pensar en cómo defender al gobierno y es en ese sentido que se constituyó la agrupación de gobierno con ministros, intendentes, senadores, diputados, alcaldes y ediles probados en la gestión.

El ministro Javier García, por su parte, dijo que la frase que hay en el escudo del Partido Nacional los interpela a diario, “Somos Idea, la Unión nos hará fuerza” y señaló que hoy deciden recorrer el camino inverso a los tiempos que se viven y preservar la unidad del partido diluyendo los perfiles. “La unidad ante lo más importante, las ideas y ante la responsabilidad de gobierno”.

Mencionó las afirmaciones recientes de dirigentes del Frente Amplio frente a los desafíos futuros cuando señalaron “el desafío es sacarlos” algo que calificó como un concepto “pobre” porque representa querer el poder por el poder y eso los diferencia. “Eso es no entender a la gente”, agregó. Le preguntó al Frente Amplio si el desafío es “sacar la legítima defensa presunta de los policías, o la posibilidad de que miles de jóvenes alquilen sin garantía”, se preguntó. “Hay que sacar la posibilidad que dio la LUC de que cientos de gurises sin hogar haya podido ser adoptados….” Por todo eso somos diferentes señaló. Dijo que lo que está en debate es la protección de los derechos, valores y la defensa de la libertad y recordó que no le ha tocado muchas veces al Partido Nacional ser gobierno, pero cada vez que el país necesitó un gobierno que enfrentara los problemas, llamó al Partido Nacional. Pidió hablar menos de candidaturas y más de gobierno.