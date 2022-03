Se trasladaba en una moto robada, fue detenido y condenado

Efectivos policiales que en la madrugada de este martes patrullaban por la calle Libertad vieron a dos hombres que se desplazaban en una moto que no tenía luces y cuya matrícula estaba doblada.

Éstos, al ver el móvil policial abandonaron el birrodado en la vía pública y huyeron a pie. Poco después los policías interceptaron a quien fue identificado como Rodolfo Adrián Legarralde Veledo, de 24 años quien fue derivado a una dependencia policial, ya que carecía de documentos. El parte policial no informa qué sucedió con el sujeto.

Asimismo, los policías constataron que la moto tenía el encendido directo sin llaves, maniobra que suelen usar los ladrones para hacerse de los vehículos. Hasta ese momento nadie había realizado la denuncia, pero una vez localizada la propietaria de la moto, ésta la radicó. No sólo por el robo de la moto, sino también por el daño del portón de hierro del complejo de viviendas donde estaba guardada.

Enterada la Fiscalía de 4to Turno dispuso la conducción del Legarde que fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de violación de domicilio agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de hurto agravado, a la pena de dieciocho meses de prisión efectiva. Este hombre ya tenía varios antecedentes por receptación, violación de domicilio y hurtos.