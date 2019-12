El próximo 13 de enero, líderes regionales y mundiales del sector tecnológico se reunirán con emprendedores y distintos participantes de la industria para una nueva edición del Punta Tech Meet Up. El evento se llevará a cabo, nuevamente, en el Centro de Convenciones de Punta del Este, y comenzará a las 18 horas.

Entre charlas, una cena de bienvenida para 100 invitados exclusivos con los speakers del evento, eventos laterales para inversores, start ups y espacios destinados a contenidos tecnológicos específicos, el Punta Tech Meet Up se presenta como un escenario ideal para oportunidades de negocios, comienzo de emprendimientos, networking e inspiración para emprendedores. La actividad está diseñada para funcionar como punto de encuentro de start ups, inversores ángeles, capitalistas de riesgo, ejecutivos y líderes de organizaciones.

Los inversores ángeles son aquellos que le dan a un emprendimiento en sus primeras etapas de desarrollo una inyección de capital, es decir, el dinero necesario para comenzar a operar. Los capitalistas de riesgo, igual que los inversores ángeles son inversionistas especializados en fondos semilla, es decir, capitales iniciales que le permiten a las start ups potenciar su producción de bienes o servicios.

Speakers 2020

Este evento, que se está tornando en un clásico, se realiza desde 2008 y ha ido mutando con el paso de los años. Lo que comenzó como una reunión de emprendedores y líderes empresariales de vacaciones en el balneario, organizada por Pablo Brenner y Sergio Fogel, se transformó en un espacio de encuentro y una vidriera de proyectos, cada vez con más participantes. Desde 2010 se sumó a la organización del evento LUCERO Productions, dirigida por Carolina Kind y Bruno Gadea.

Cada año, speakers nacionales e internacionales se presentan y comparten sus experiencias e ideas. Entre los oradores confirmados para este año están: Daniel Rudasevski, Dan Ariely y Stephen Attenborough.

Daniel Rudasevski es fundador y CEO de Selina, una empresa de viajes, hotelería, alojamiento, bienes raíces y búsqueda de destinos y actividades que funciona en América Latina.

Rudasevski y su socio comercial Rafael Museri fundaron también Grupo Dekel en Panamá, con el que desarrollaron los proyectos Andromeda, Azuero Hills y Blue Venao.

Por videoconferencia se presentará Dan Ariely, jefe del grupo de investigación eRationa-lity en el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés Massachusetts Institute of Technology.

Ariely publica artículos en varias revistas académicas y diarios norteamericanos como The New York Times, The New Yorker, Wall Street Journal y Scientific American, además participa en programas radiales y televisivos en CNN, CNBC y National Public Radio.

Stephen Attenborough es el director de Virgin Galactic, una empresa que vende viajes al espacio. Attenborough dirige las actividades comerciales de la compañía que se está posicionando como la primera línea espacial comercial de transporte de pasajeros de todo el mundo. El trabajo de esta empresa ha atraído aproximadamente a 700 futuros astronautas en más de 50 países, junto con depósitos que rozan los 80 millones de dólares.

Fintech

Además de los oradores principales habrá un panel exclusivo sobre la industria fintech o de Financial Technology. Esta industria nuclea a todas las empresas que ofrecen servicios y actividades financieras utilizando tecnología. En el panel estarán especialistas en el tema que abordarán las principales tendencias de esta industria.

Los oradores serán: Andrés Wolbergstok de Citi Global Consumer Banking; Roberto Bo de Uber; Andrés L. Gil de Deloitte; Pablo Coirolo de Eternity Americas; Claudia Fernández de Technisys y Darpan Shah de NEO Advisors.