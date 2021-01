Maldonado recibió este fin de semana, con gran éxito de público, el programa Uruguay a Toda Costa, llevado adelante por el Ministerio de Turismo. Hasta el clima dio una mano con las primeras noches de temperaturas agradables en lo que va del verano y La Barra, Gorlero y la zona del Puerto, además de Piriápolis, fueron escenario de “Mamushka”, un show que integra cuatro presentaciones de quince minutos cada una, de cuatro manifestaciones culturales totalmente diferentes: plena, tango, stand up y magia.

El grupo de artistas integrado por Luana (La Princesita), Compañía Tan Gotán, Sebastián González en stand up y Cristiano, el ilusionista, realizan las presentaciones entre las 19:30 y 23:30, en lugares previamente establecidos de los diferentes balnearios del país.

El Ministro de Turismo, Germán Cardoso, quien participó el domingo 24 de enero en el show al aire libre realizado en la Rinconada de Piriápolis, destacó el cumplimiento de los protocolos en todo momento.

“El Ministerio de Turismo viene ejecutando el Programa Uruguay a Toda Costa, el cual tuvo que reinventarse, ya que en una situación de normalidad convocaría a un número de personas que hoy no es lo aconsejable y permitido, por la realidad que nos toca vivir a partir de la emergencia sanitaria”, dijo Cardoso

Oportunidades

El jerarca también expresó que, a partir de la reconversión del programa, se le ha dado la oportunidad a gente de la cultura y artistas, que desde marzo del año pasado la vienen pasando muy mal “por todas las prohibiciones que existen de espectáculos de estas características” y destacó que estos shows se realizan en lugares que están abiertos al público, protocolizados, al aire libre, como el realizado en la Rinconada de Piriápolis el 24 de enero.

Por último, Cardoso señaló que el programa abarca todos los puntos de la costa, y que además de Maldonado y Colonia, donde ya se presentó, continuará en las próximas semanas por diferentes departamentos, “que no solo cubren el sur de sol y playa”, como por ejemplo San Gregorio de Polanco en Tacuarembó, y Laguna Merín en Cerro Largo, concluyó Cardoso.

Datos

Por su parte, el productor artístico de la actividad, Wilfredo Ruiz, señaló que al finalizar la segunda etapa de Uruguay a Toda Costa en Maldonado, se realizaron 16 eventos, 4 por día, recorriendo La Barra, el Puerto y Gorlero, además de Piriápolis.

Ruiz destacó que en cada uno de los 4 shows realizados por noche donde se presentó “Mamushka”, el aforo siempre estuvo completo, y se respetaron en todo momento los protocolos, y sobre todo, los aforos de cada lugar que se visitaron.

En el final, Ruiz expresó que “todavía queda muchísimo por recorrer y vamos a seguir por los caminos de Uruguay, no solo de la costa, sino también del interior llevando “Mamushka”.

Al finalizar la presentación en Piriápolis, los artistas agradecieron al ministro Cardoso por el apoyo en estos momentos difíciles. Además, los empresarios del sector turístico, felicitaron y destacaron por el nivel de las presentaciones, y el apoyo a los artistas que tratan de destacarse y abrirse camino en su actividad, se informó desde el ministerio.