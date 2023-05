Seguridad en edificios: jefe de policía se reunió con integrantes de la Cámara Inmobiliaria

Tal cual lo anunciado, este martes se realizó una reunión entre el jefe de policía Julio Pioli con integrantes de la Cámara Inmobiliaria Punta del Este Maldonado, autoridades del sector e interesados en la problemática de la inseguridad. El encuentro surgió luego del intento de robo en varias unidades del edificio Sea Forest. En diálogo con la emisora FM Gente, el jefe de policía manifestó que “la seguridad se considera un gasto y es tiempo de considerarla una inversión sostenible”. Además, enumeró las flaquezas que tenía la misma en los edificios y afirmó que “hay toda una serie de elementos que han favorecido el accionar de esto”.

Pioli expresó que en invierno estos inmuebles están en su mayoría desocupados y que muchos son muy espaciosos y altos, lo que “favorece el desarrollo de este tipo de ilícito”.

Además, manifestó que tienen carencia de vigilancia electrónica, que su iluminación no es la adecuada, que a veces no disponen de personal que haga recorridas periódicas por los diferentes espacios y que han constatado que algunos no cierran bien todas las aberturas. “Debemos recalcar que fue un hecho puntual”, expresó, contrariamente al comunicado que había emitido la Cámara Inmobiliaria donde resaltaba que estos hechos sucedían con frecuencia.

Las cámaras

Pioli también fue enfático en transmitir la importancia de invertir en seguridad; “se considera un gasto y es tiempo de considerarla una inversión sostenible, es decir, hay que invertir también en un sistema de mantenimiento. Las cámaras se deben limpiar, se pueden romper y hay que arreglarlas, pueden surgirles problemas eléctricos”, indicó. Recordó que antes de que Maldonado invirtiera en cámaras de videovigilancia, las mismas hacía tiempo que estaban rotas y que no grababan.

“Consideramos que eso es una falta de preocupación por la seguridad que en definitiva es como el seguro, cuando chocamos el coche decimos ´ah menos mal que tenía seguro´. Esto es lo mismo. Ojalá que nunca la tengamos que necesitar pero si es así, hay que tenerla”. Sobre el avance de la investigación del intento de robo masivo al edificio Sea & Forest, que ya tiene dos personas formalizadas por la presunta comisión de 20 delitos de hurto especialmente agravados (19 de ellos en grado de tentativa), expresó que no puede dar detalles al respecto porque Fiscalía está trabajando en ella.

También expresó que no les compete hacer valoraciones respecto a las decisiones judiciales.

Fuente: FM Gente