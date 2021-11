SEMM Mautone organiza Seminario Médico Internacional

Se realizará el 18 y 19 de noviembre en las instalaciones de The Grand Hotel

En el marco de su 45 aniversario, el Sanatorio SEMM Mautone realizará el 18 y 19 de noviembre, un Seminario Médico Internacional que abordará la situación y oportunidades de mejora en materia de calidad y cumplimiento de los sistemas de salud. El evento, que fue presentado ayer con una conferencia de prensa realizada en The Grand Hotal, forma parte de una serie de actividades que organiza la institución. Se trata del tercer seminario de estas características, en este caso dedicado al abordaje de la calidad y cumplimiento en los sistemas de salud y así como la conferencia de prensa, se realizará en The Grand Hotel.

El seminario reunirá a autoridades nacionales como el sub secretario de Salud Pública, Lic. José Luis Satdjián, la directora general de Coordinación del MSP, Dra. Karina Rando, y autoridades departamentales encabezadas por el intendente Enrique Antía y el director departamental de Salud, Dr. Neris García.

Además, el evento convocará a especialistas de primer nivel médico, como el Dr. Javier Carnicero (MD. PhD., consultor de sistemas y servicios de salud en España), Luis Tejerina (especialista líder en la División de Protección Social y Salud del BID), el Dr. Daniel Luna (Chief Information Officer de Informática Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires) y las principales autoridades del Sanatorio Mautone.

Durante las dos jornadas del seminario se realizarán varias mesas de análisis, como el espacio dedicado a abordar la gobernanza de la salud digital en el que se comentará el grado de madurez en materia de gobernanza de la historia clínica electrónica nacional de nuestro país, y una mesa redonda sobre formación de RRHH en informática médica en la que se abordarán las opciones disponibles en Uruguay y en la región. Fm Gente.