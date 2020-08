Señal de confianza del sistema financiero deja por el camino “apreciaciones maliciosas” sobre la situación financiera de la IDM

El Director General de Hacienda, Luis Eduardo Pereira dio a conocer su beneplácito por la confianza recibida de parte del sistema financiero ya que para los 4,5 millones de dólares solicitados por la IDM fueron ofrecidos más de 22 millones de dólares de bancos privados y corredores, lo que deja por el camino “apreciaciones maliciosas sobre la situación financiera de la IDM”.

Este dinero tendrá un único destino que es el de integrar el fondo covid 19 votado recientemente en la Junta Departamental con la aprobación de todos los partidos y será utilizado para los nuevos puestos de jornales solidarios y el refuerzo de la ayuda social con un seguimiento de ediles de los partidos con representación en el deliberativo comunal.

Pereira explicó que la cifra ofrecida por las instituciones es varias veces lo que se había solicitado y demuestra la confianza que tiene la plaza en la IDM de lo cual “se congratula”. Es la tasa más baja de la historia porque se presta el dinero al 4% anual en dólares y 5% anual en Unidades Indexadas, explicó. Ahora la IDM estudiará y resolverá qué es lo más conveniente y en pocos días se otorgará.

Pool

Se presentaron al llamado 5 bancos en total enmarcado en el pool de bancos (Itaú, BBVA, Santander, HSBC y Scotiabank) así como los corredores de bolsa, Renmax, SA, Noblis S.A y De Simone y Piaggio.

El Director de Hacienda destacó que estos apoyos, que muestran confianza en la IDM, dejan por el camino apreciaciones maliciosas de que a la IDM no le prestaba nadie. “Maldonado sigue contando con un buen espaldarazo de agentes financieros porque siempre cumple con los compromisos, si no fuese así esto no ocurriría” concluyó.