Sequía: “parece que los pequeños y medianos productores no son malla oro”, dijo Antonini

El diputado frenteamplista Eduardo Antonini, recorre desde hace unos días la zona rural del departamento manteniendo reuniones con productores y asociaciones y visitando predios.

“Estamos recorriendo para ver in situ la gravedad de la situación provocada por la sequía, la más grande de los últimos años y escuchando de primera mano la problemática y las necesidades, especialmente de los productores familiares, los más chicos que no tienen espalda para aguantar” dijo el legislador.

“También transmitimos las propuestas del Frente Amplio Maldonado y de la bancada de ediles enviadas al Intendente, que son muy oportunas y reclamadas por los productores. La Intendencia debería estar jugando un rol fundamental como se hizo en administración es del Frente Amplio. Es posible hacerlo, posible y necesario”, sostuvo.

Además, informó que desde el Parlamento se está viendo la posibilidad de levantar el receso para tratar el tema “con la urgencia y la gravedad que la situación amerita, dado que las respuestas que hasta ahora ha planteado el gobierno nacional no son para nada suficientes. Las consecuencias pueden llegar a afectar el PBI del país el año que viene o el otro y el gobierno tiene que jugarse a dar respuestas efectivas a los productores”, dijo Antonini.

“Hoy o mañana puede ser tarde, debería haber sido ayer, las herramientas y las leyes las tiene. Parece que los pequeños y medianos productores no son malla oro”, agregó.