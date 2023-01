Sequía: productores lecheros pidieron una reunión urgente con el gobierno

La sequía continúa afectando el país y los campos tienen entre un 10% y un 40% menos de agua disponible en los suelos; por lo que el gobierno prevé que pueda extenderse la emergencia agropecuaria. “Las condiciones están dadas para que se tenga que renovar la declaración de emergencia agropecuaria por 90 días más”, anunció el ministro Mattos en rueda de prensa realizada este jueves.

En las últimas horas distintas agremiaciones de productores lecheros, entre las que figura la “Asociación de productores de leche de Maldonado”, pidieron una reunión urgente con el gobierno “a los efectos de instrumentar una serie de medidas que permitan sobrellevar esta situación crítica, que hoy hace que algunos productores no tengan agua ni para sus animales, ni para consumo familiar”.

“Está claro que estamos en una situación extraordinariamente grave, a la entrada de la estación de partos más importante del Uruguay y que define el potencial de la producción de leche de todo el año”. “Una fuerte caída en la producción de leche no sólo afectará a los productores sino también a todos los que integran la cadena lechera y al país todo ya que nuestro sector es uno de los principales exportadores”, sostiene el comunicado dado a conocer este miércoles.

También solicitaron “al directorio del Banco República encuentro para analizar distintas opciones que permitan una mejor utilización del crédito en estas circunstancias, así como la posibilidad de readecuar plazos y vencimientos de los créditos vigentes”, y piden “a los directorios de CONAPROLE, PROLESA y PROLECO una instancia de trabajo en el más breve plazo posible para poner en marcha mecanismos financieros que hagan posible con plazos y cupos adecuados, la compra de raciones, semillas, insumos y eventualmente fardos o silos a los productores”.



Crítica situación

La Unidad de Agro-clima y Sistemas de información (GRAS) del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) informó la situación crítica que atraviesan algunas regiones del país debido a la variación de las precipitaciones acumuladas durante diciembre, que fueron entre 10 mm y 100 mm. Por esto, algunas zonas llegan a tener hasta apenas un 10% de agua disponible en el suelo. Algo grave considerando que los valores por debajo de 40-50% ya se consideran “umbrales críticos”.

El 17 de enero se reunirá la Comisión de Emergencias Agropecuarias para analizar si se extiende la declaración de emergencia agropecuaria en ganadería, lechería, horticultura, fruticultura y agricultura, que rige desde octubre de 2022, anunció el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, este jueves 12 en una recorrida por la zona oeste de Montevideo y Canelones afectadas por la sequía.

Renovación

“Las condiciones están dadas para que se tenga que renovar la declaración de emergencia agropecuaria por 90 días más”, anunció Mattos en rueda de prensa e informó que el próximo martes 17 se reunirá en la sede del ministerio la Comisión de Emergencias Agropecuarias para analizar la situación.

“Estamos en el tercer año consecutivo de sequía y los pronósticos no prevén precipitaciones en las próximas semanas que puedan revertir esta situación”, subrayó

En 2022 la medida se concretó en octubre, dos meses antes de lo que se hizo en 2021, dijo Mattos, y agregó que en estos 90 días las precipitaciones fueron muy escasas y el agua subterránea está menos disponible para los sistemas de riego. “Hay un 99% de posibilidades de que se declare la emergencia agropecuaria por 90 días más”, adelantó.

En otro orden, mencionó la situación del sector de la fruticultura que, además de la pérdida de valor comercial de la cosecha, disminuyó su producción en más de un 40%. Si bien los predios están dotados de las instalaciones de riego adecuado, la falta de disponibilidad es significativa, dijo.

Asimismo, aseguró que seguirá recorriendo el país para estar cerca de los productores, escuchar sus necesidades, y así tomar las mejores decisiones para ofrecerles soluciones. “Los productores afectados por la sequía están haciendo un esfuerzo productivo muy importante para salir adelante”, reconoció.

Respecto al reclamo de productores en cuanto a la afectación de cultivos por algunas aves plaga, dijo que los sistemas que se aplicaban hasta ahora están totalmente descartados, ya que no acompañaban el cuidado del ambiente y del bienestar animal. No obstante, aseguró que es un tema complejo que la cartera analiza para lograr respuestas.