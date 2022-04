Sergio Botana también apoya la medida adoptada por las estaciones de servicio

El senador del Partido Nacional Sergio Botana defendió en las últimas horas la decisión de las estaciones de nafta de Maldonado, agrupadas en VECOMA, de no aceptar tarjetas de crédito ni de débito a partir de este lunes.

En declaraciones recogidas por el informativo Telemundo 12, Botana dijo que la medida le parece razonable, “lo iban a hacer en diciembre y les mostramos el proyecto de ley que tenemos y otros ocho proyectos para bajar el precio de los combustibles y depusieron la medida. Por eso y por una actitud patriótica de no perjudicar al país que necesitaba del turismo”.

Los estacioneros son “rehenes de las tarjetas, que les cobran la comisión que quieren porque están obligados a darle al cliente la opción de pagar por vía electrónica o efectivo”, sostuvo.

A diferencia de otros rubros donde los comercios y servicios pueden subir su precio final al consumidor, en el caso de los combustibles está fijado por el gobierno, por lo que no pueden recuperar lo perdido, dijo y recordó que el pasado diciembre él mismo presentó un proyecto de ley para topear los aranceles que cobran las tarjetas en 0,4% las de débito y 1,5% para las de crédito. A su juicio, “es necesaria la regulación”, ya que las tarjetas ganan “casi lo mismo”, que los estacioneros por permitir el uso de una plataforma electrónica,

No son los únicos

El senador nacionalista también recordó que los estacioneros no son los únicos que se ven afectados por los aranceles cobrados por las entidades bancarias, “esta realidad afecta a muchos otros sectores” en los que el margen de ganancia de las tarjetas es más amplio, y citó a la gastronomía, hotelería y la vestimenta, para quienes también aplica su proyecto de ley.

Según la nota publicada por Telemundo, Botana también fue interrogada sobre la posición de la coalición de gobierno sobre su proyecto de ley a lo que respondió que “se están haciendo todos los esfuerzos para bajar los precios”.

Por otra parte, al ser consultado sobre el perjuicio a los consumidores Botana sostuvo “el ciudadano común va a ser el más beneficiado cuando el tema se solucione. Es cierto que tendrá inconvenientes mientras se subsana”.

En base a Telemundo 12