Sergio Grosskopf, Juan Etcheverrito, Ricardo Weiss y Moisés Khafif serán reconocidos en la Junta Departamental

El edil nacionalista Luis Artola propuso en la última sesión de la Junta Departamental la realización, por parte del legislativo, de un reconocimiento a los empresarios Sergio Grosskopf, Juan Etcheverrito, Ricardo Weiss y Moisés Khafif, responsables de llevar adelante varios de los más importantes desarrollos edilicios de la zona.

La iniciativa fue aprobada pero sin los votos del Frente Amplio que cuestionó varios aspectos. Tras la propuesta de Artola, se sucedieron una serie de reconsideraciones y solicitudes de cuartos intermedios solicitados por ediles del Frente Amplio para considerar el tema en bancada.

Finalmente, los ediles de izquierda no acompañaron con su voto y en las fundamentaciones expusieron varios argumentos. El edil Fermín de los Santos (Alianza Progresista 738) dijo que los cuatro empresarios no eran los únicos que habían contribuido al desarrollo y crecimiento de Maldonado y que el reconocimiento no sería una cuestión de justicia.

Además, preguntó por qué tenía que reconocer “a quien hace un negocio y tiene utilidad, porque no son filántropos, ninguno de ellos”. “¿Yo tengo que hacer un reconocimiento a que hacen dinero? De ninguna manera puedo aceptar un reconocimiento a alguien que hace un negocio cuando le conviene, buscando la oportunidad y alguno de ellos son excepciones, grandes excepciones, que incluso las proponían desde el gobierno nuestro”.

“¿Qué es lo que se busca con estos cuatro inversores del reconocimiento? No sé”, finalizó.

Colorados y blancos

El Partido Nacional también fundamentó su voto poniendo de relieve la cantidad de fuentes de trabajo generadas por los empresarios con las inversiones que han concretado a lo largo de los años, la apuesta permanente por el departamento, las obras que nunca fueron abandonadas sin finalizar y descartaron de plano que este reconocimiento fuera en detrimento o quitara mérito a otros desarrollistas e inversores.

Con el apoyo también del voto colorado, el reconocimiento aprobado será coordinado a través de la Mesa de la Junta para luego del verano.

