En el acto de lanzamiento de Javier Carballal como candidato a la Alcaldía de Punta del Este, el exintendente y candidato a la reelección Enrique Antía destacó que el presidente Luis Lacalle Pou le dio la tranquilidad de que las obras de la UGD que estaban paralizadas se iban a reactivar. Asimismo, consideró que la tarifa 9 no se puede derogar sino Maldonado se quedará sin el financiamiento de importantes obras. “En algunos casos ya ocurrió (la reactivación). Y otras se van a licitar de vuelta. La planta (de tratamiento de aguas residuales) de San Carlos se va a licitar de vuelta”, destacó.

Informó que “habían parado la obra sobre La Mansa” y se hicieron gestiones ante la presidencia de OSE, pues existía “preocupación”.

“En Piriápolis la cañería no da abasto. Está la planta, pero la cañería no da abasto. Hay que hacer obra”, sostuvo.

Déficit

Antía dijo que no están dadas las condiciones para derogar la llamada “Tarifa 9” que se cobra por parte de la OSE a los vecinos de Maldonado. “Si bajamos la tarifa, nunca más va a haber obra en Maldonado. La OSE es deficitaria”, afirmó.

“Las obras que se hicieron fue porque había una tarifa que el pueblo de Maldonado aportó. Con sacrificio, se logró que la obra viniera”, aseguró.

Indicó que también le narró al mandatario el proyecto de instalación de una planta desalinizadora para abastecer de agua potable a la zona, impulsado por privados, que está a estudio del Ministerio de Medio Ambiente.

Fuente: FM Gente