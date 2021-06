Siete meses de prisión para un individuo que incendió el auto de su ex suegra y amenazó a su ex pareja

A principios de abril de este año Miguel Sierra Valladares, de 28 años fue sido denunciado ante la entonces Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género de San Carlos por su ex pareja, quien informó que la había amenazado con prender fuego su casa, la de su madre y, de hecho, concretó el incendio contra el auto de ésta. En aquel momento ya pesaban medidas cautelares sobre él y la decisión de la justicia de formalizarlo, pero sin cautelar de prisión preventiva, generó una campaña por redes sociales. Este martes, Sierra Valladares fue condenado.

En abril, Sierra Valladares fue formalizado por un delito de violencia doméstica agravado, un delito de desacato agravado y un delito de incendio, todos en régimen de reiteración real. No obstante, en aquella oportunidad la fiscalía había solicitado medida cautelar de prisión, extremo que el Juez Vital Rodríguez no concedió y ordenó la vigilancia y cuidado mediante dispositivo electrónico de rastreo (tobillera), sometido al control de la Dirección de Monitoreo Electrónico (DIMOE) por el término de 90 días, y la prohibición de acercamiento a las víctimas.

Campaña en redes

La decisión del magistrado fue apelada por la fiscalía a cargo del caso y familiares de la víctima publicaron en redes sociales un llamado a la sociedad a compartir la foto de Sierra Valladares bajo el título “Que no nos falten dos mujeres más” y en el que cuestionaron la decisión judicial luego de las agresiones y amenazas sufridas por la ex pareja del individuo y la madre de ésta.

Este martes se cumplió una nueva audiencia por el caso, en el Juzgado Penal de 2º turno de San Carlos y, de acuerdo a lo informado por la emisora FM Gente, Sierra Valladares optó por un proceso abreviado y así fue condenado, por los mismos delitos de la formalización, a una pena de 19 meses de prisión.

El acuerdo estableció que la pena se cumpla bajo régimen mixto: 7 meses en prisión efectiva y el resto en libertad a prueba con varias obligaciones y uso de tobillera.

También fue condenado a reparar patrimonialmente a las víctimas, madre e hija, con 24 salarios mínimos, 12 para cada una.

Fuente: FM Gente