Siete mil personas cambiaron de prestador de salud

Con mayoría de traslados entre instituciones privadas, suman más de 7.000 las personas que han procedido a cambiar de prestador de salud desde el sábado 1.º, cuando se abrió la movilidad regulada. El presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Arturo Echevarría, tras informar que ya se superaron algunas demoras iniciales, exhortó a la población a consultar sobre las entidades a través de <atuservicio.uy>. Echevarría aseguró que no están sorprendidos con la cantidad de cambios, ya que suele darse un flujo mayor los primeros y últimos días del mes. En el resto del tiempo la cifra se estabiliza.Si bien el sábado 1.º se registró un enlentecimiento en los trámites, dado que algunos parámetros no estaban debidamente ajustados, ahora está funcionando con normalidad, a tal punto que solo en medio día del lunes se cambiaron 3.500 personas. Echevarría recordó que las personas que pretendan cambiar de prestador solo deberán presentarse con su cédula de identidad en la institución a la que desean afiliarse. Para poder hacerlo deben tener al menos tres años de antigüedad en un mismo centro de salud privado, sin interrupciones mayores a 120 días, requisito que no se exige a los afiliados de oficio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).