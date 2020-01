Siguen las protestas en policlínica Vigía de la RAP

La filial Maldonado de la Federación Uruguaya de la Salud emitió un comunicado para informar que se mantiene en situación de “preconflicto” a causa del despido de un trabajador de la Red de Atención Primaria (RAP) del centro Vigía. El sindicato señaló que hoy en la mañana debía tener una reunión en el Ministerio de Trabajo con jerarcas de ASSE.

El comunicado explicó que el despido del trabajador, un administrativo, fue “arbitrario”; además, señaló que otra persona ocupó su lugar, aunque no figuraba en los llamados de la RAP. De no haber solución, se incrementarán las medidas de lucha, señalaron. Habrá una nueva asamblea el viernes a las 11 horas.

Garantías

Uno de los comunicados del gremio, emitido el día 27, reza lo siguiente:

Los integrantes de la Comisión Interna Rap Maldonado, manifiestan REPUDIO a las acciones tomadas de forma ARBITRARIA por parte del Equipo de Gestión de la Rap Maldonado.

Se despidió a un compañero del sector administrativo sin sanciones, ni notificaciones, donde continuamente se le solicitaban tareas las cuales no eran inherentes a su función.

También se convocó a una persona que ingresara en su lugar, que no está en los llamados de la Rap, estando en el llamado del Hospital de Maldonado, no teniendo sentido el mismo, al haber un llamado vigente en el Centro.

Sabemos que los aspirantes del llamado de la Rap, que deberían haber sido convocados presentaron una nota, pidiendo explicaciones, en la cual no han dado respuesta.

También dejamos constancia que tenemos documentado, todas las veces que debemos reclamar el cumplimiento de respeto del orden de los llamados a concursos, siempre con excusas poco convincentes

Por este motivo hemos resuelto hasta tanto tengamos una reunión con autoridades de ASSE, donde se reintegre al compañero y se firme un compromiso, donde se den garantías reales en el respeto de los concursos vigentes de la Rap,

Se resuelve: No presentarnos en ningún llamado de aspirantes a concursos de ninguna índole, por lo que según reglamentaciones vigentes, no se podrán realizar los tribunales a concursos, hasta tanto se resuelvan y aclaren los puntos antes mencionados. Para así poder dar garantías a los aspirantes de los llamados a concursos.