La solidaridad afloró en la emergencia sanitaria desde muchos puntos del departamento. Trabajadores que deben salir a la calle, otros que hacen la cuarentena en seguro de paro o desempleo, otros que se quedaron sin trabajo. Diferentes realidades son las que se ven en todo Maldonado, y en muchos casos historias de ayuda aún en tiempos de crisis.

La entrega de viandas y canastas con alimentos es una de las principales ayudas que se están dando en varios barrios del departamento, así como en otros puntos del país. Desde la Asociación de Funcionarios de Conrad (AFUC), algunos empleados que hoy están en seguro de paro o desempleo ocupan sus noches y mañanas en elaborar platos para muchas familias.

El último menú fue pasta con salsa bolognesa. Para entregar 1.200 porciones se cocinaron 130 kilos de fideos, 40 kilos de carne y 80 litros de salsa de tomate.

Las viandas de AFUC comenzaron siendo una ayuda para los trabajadores de Enjoy que quedaron en seguro de desempleo, pero el espíritu de solidaridad se expandió y hoy, 70 viandas llegan todos los lunes, miércoles y viernes a la UTU del Balneario Buenos Aires, 100 al merendero Mundo Mágico del Barrio Kennedy, y 70 al Sector D del Barrio Los Eucaliptus, además de las que se reparten en el local del sindicato.

Equipos

“Hoy la realidad nos golpea de una manera impensada” dice un comunicado que compartió el sindicato y que explica que durante todo abril y mayo se estarán entregando viandas los días lunes, miércoles y viernes de 12 a 14 horas. Los trabajadores se dividen en dos equipos de trabajo, “porque si se enferma alguien de un grupo el otro puede seguir activo” explicó Ruben Manganiel, integrante del gremio. “Uno trabaja a la noche, deja todo pronto y el otro grupo llega en la mañana para cocinar” agregó.

Después de decretada la emergencia sanitaria por el Poder Ejecutivo, y de enviados al seguro de desempleo muchos trabajadores de Enjoy, los integrantes de AFUC compraron productos de primera necesidad, con los que se armaron 800 canastas para trabajadores afiliados.

“Internamente promovimos que el que no precisaba la canasta que la dejara para donar a otro que realmente la necesitara” dijo Manganiel, y agregó que muchos trabajadores eventuales quedaron fuera de los subsidios dados por la empresa. Es por eso, que cuando se entreguen nuevas canastas en el mes de mayo se apuntará directamente a los trabajadores eventuales, que por no llegar a cumplir 150 jornales trabajados no pudieron acceder a seguro de paro, de desempleo o coberturas médicas.

Sin seguro de paro

“De una plantilla de 1.200 trabajadores, entre full y part time, aproximadamente 800 quedamos en seguro de desempleo. Pero hay además una plantilla de casi 600 trabajadores eventuales que no llegaron” comentó Mangianel.

El integrante de AFUC informó que desde el sindicato se le planteó a la empresa diferentes opciones de ayuda para esos trabajadores, pero que ninguna fue aceptada. “Hicimos un par de propuestas, por ejemplo que a los trabajadores eventuales se les dejara alguna cobertura médica, porque la empresa tiene los medios para hacerlo” explicó.

Consultado sobre ayudas de la empresa para los trabajadores en la actual emergencia sanitaria, el trabajador dijo que, en contacto con el gerente de Recursos Humanos, desde el sindicato desaprobaron la entrega general de canastas que hizo el hotel a algunos trabajadores en el mes de marzo. “Cuando la empresa cerró, con el material perecedero y no perecedero que quedó armaron canastas. Pero se las dieron a empleados que realmente no las necesitaban, y le dieron a la Intendencia una cantidad de alimentos, y yo le dije, ‘saben que nosotros trabajamos con la solidaridad y realmente nos saltearon’” comentó.

Colaboraciones

Manganiel explicó a Correo de Punta del Este que las comidas que entrega AFUC se hacen con donaciones de trabajadores asociados y de personas que donan alimentos o dinero. Para poder colaborar con el sindicato se pueden entregar alimentos no perecederos en Santa Teresa 638, entre Treinta y Tres y 3 de febrero, o dinero por medio de la cuenta Caja de ahorro en pesos: 5043324 del Banco Itaú.