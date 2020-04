Asociación de funcionarios policiales de Maldonado no participará de los actos del 1º de mayo

La Comisión Directiva de la Asociación de Funcionarios Policales de Maldonado anunció que no participará de forma presencial de los actos previstos para el 1º de mayo, aunque sí están de acuerdo en participar de “cualquier otra manera”. El comunicado expresa lo siguiente: “en el marco de los preparativos para el acto del 1 de mayo llevados adelante por el PITCNT, donde se realizarán distintos actos en varias plazas del país, nuestra asociación en esta oportunidad decide no acompañar los mismos en forma presencial, si haciéndolo de cualquier otra manera. Por tanto, no convoca a ningún acto como consecuencia de la emergencia sanitaria nacional, siendo coherentes con los compañeros/as que están exhortando a la población a quedarse en sus casas”.