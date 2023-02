Siniestro fatal en Ruta 104: conductor fue formalizado y forense determinará si pasa a prisión

Nicolás Rocca, el conductor argentino que, de acuerdo a la fiscalía, invadió la senda contraria y generó el siniestro que cobró la vida de dos jóvenes y causó lesiones de gravedad en otros de los ocupantes de los vehículos, fue formalizado en la tarde del miércoles por la justicia penal de Maldonado. A pedido del fiscal Dr. Sebastián Robles se le imputó la presunta comisión de un delito complejo de homicidio culpable en concurso formal con un delito complejo de lesiones culpables graves. También la fiscalía solicitó que pase a cumplir prisión preventiva, extremo al que se opuso férreamente la defensa, y la jueza Ana María Guzmán terminó determinando que correspondía hacer lugar al pedido de fiscalía si bien ordenó que Rocca sea valorado por un médico forense de cuyo informe va a depender si los 45 días de medidas cautelares son efectivamente en una unidad carcelaria o en arresto domiciliario total con uso de tobillera.

En una larga audiencia, que comenzó sobre las 11.30 y terminó sobre las 15.30, se dieron cita -tanto de forma presencial como por zoom- todas las partes vinculadas al siniestro ocurrido el 4 de enero en el kilómetro 1 de la Ruta 104. Por un lado, la fiscalía del caso, con el Dr. Sebastián Robles y su equipo de adscriptos, el investigado Nicolás Rocca con su defensa ejercida por los Dres. Pablo Donnangelo e Ignacio Durán, el Dr. Jorge Barrera por una de las víctimas lesionadas de gravedad y el Dr. Andrés Ojeda, representando a la familia de las jóvenes fallecidas y una lesionada.

Presencial y por zoom

Pero la audiencia también fue seguida vía zoom, al igual que como participaba Ojeda, por el padre y la hermana de Josefina Ferrero (conductora fallecida del otro auto) y el padre de Micaela Trinidad, que viajaba en el asiento delantero como acompañante de Josefina y quien también falleció en el lugar del siniestro. De igual forma participó una de las lesionadas, Melanie Larraburu, quien aún está en silla de ruedas por las heridas. Por otra parte, en el público presente en la sala estaba el padre de Nicolás Rocca, Miguel.

El tema de fondo de la audiencia era la formalización de la investigación respecto a Nicolás Rocca como presunto autor de la maniobra que derivó en el choque frontal de los autos. Si bien su defensa se opuso de plano a la formalización, se conocía de antemano que era casi un hecho que Rocca iba a ser formalizado, pero existía duda sobre si la jueza determinaría que como medida cautelar pasara a cumplir prisión preventiva o si iba a dictaminar arresto domiciliario total.

La fiscalía ya había confirmado desde hace días que pediría la cautelar de prisión basada en aspectos como el eventual entorpecimiento de la investigación que pudiera hacer Rocca, la falta de arraigo con el país, el peligro de fuga dado que enfrentará -en caso de ser condenado- una pena de las de mayor peso por este tipo de delitos y por la gravedad de los hechos y sus consecuencias. Durante la audiencia, el fiscal remarcó estos aspectos, recordando que Rocca conducía bajo efectos del alcohol, había consumido drogas y participado en varias fiestas tipo after en las horas previas al siniestro.

La defensa

La defensa de Rocca se opuso a la formalización y argumentó que la fiscalía había ignorado elementos y testimonios, en esta etapa primaria, que arrojaban al menos dudas en cuanto a que efectivamente Rocca hubiera sido el conductor que invadió la senda del otro vehículo. De hecho, en las últimas horas agregaron al expediente un informe del especialista técnico y perito en tránsito Miguel Giménez que, explicaron, sostiene que no puede determinarse con certeza cuál auto realizó la maniobra que generó la colisión.

También la defensa cuestionó diversos aspectos de la investigación conducida por la fiscalía al tiempo que también cuestionó la profesionalidad de la policía de Maldonado ya que, afirmaron, había cometido gruesos errores en el informe científico tales como equivocar la persona que conducía el auto de las fallecidas, realizar mal un croquis del siniestro y equivocar la dirección en la que circulaban los autos o no asentar en el informe de cuál auto se habían incautado las drogas.

Sin embargo, todos estos aspectos fueron cuestionados no sólo por el fiscal sino también por los Dres. Barrera y Ojeda que recordaron que la audiencia era para demostrarle a la jueza, con elementos objetivos, que había evidencia suficiente para investigar formalmente a Rocca como presunto autor responsable de los hechos. Rebatieron asimismo que muchos de los argumentos de la defensa eran para una etapa de juicio y no para la definición de la formalización.

En dónde

El punto candente, por tanto, era si Rocca pasaría, una vez formalizado por la jueza, a cumplir medida cautelar de prisión preventiva o si aguardaría el transcurso de la investigación y eventual juicio en arresto domiciliario total. En principio la fiscalía solicitó prisión preventiva por 150 días teniendo en cuenta que hay que continuar evaluando por forense las heridas y lesiones de varios de los ocupantes de los autos y que falta recabar varios testimonios. Sin embargo, el Dr. Robles anunció más adelante que estaba dispuesto a contemplar un período más corto de prisión preventiva y se manejó entonces la posibilidad de reducir los 150 días a 60.

La defensa hizo hincapié en varios aspectos para oponerse. En primer lugar recordaron que Rocca -que está con medidas limitativas pero no privativas de libertad desde que fue dado de alta- es una persona que no llegó de casualidad a Punta del Este o por primera vez, sino que hace al menos cinco años que durante el verano organiza eventos y trabaja en producciones argentino-uruguayas del estilo. Su padre, Miguel -productor cinematográfico- hace una década que también está ligado a Uruguay por trabajar junto a una productora nacional y por tanto en ningún caso, dijeron, se puede hablar de desarraigo.

También remarcaron que en el tiempo transcurrido desde el siniestro, y desde que Rocca tiene medidas limitativas, no incumplió ninguno de los extremos fijados por la justicia y que la familia alquiló una vivienda en la Costa de Oro donde establecieron domicilio y que el contrato de arrendamiento es de un año porque saben que enfrentan un largo proceso. Explicaron también que Nicolás está trabajando vía zoom y que puede seguir haciéndolo sin riesgo de que no esté disponible para la investigación.

El otro aspecto puntualizado por la defensa fue el estado de salud del joven. Rocca sufrió lesiones graves en la vejiga y el bazo que llevaron a que tuviera que practicársele cirugía de reconstrucción de la vejiga. Toma medicación diaria desde temprano de la mañana hasta avanzada la noche y está en tratamiento psiquiátrico y dentro de la medicación hay remedios controlados. Hace pocos días se recobró de una infección bacteriana que se genera frecuentemente en los pacientes sometidos a cirugías de ese tipo y corre riesgo de reinfectarse.

Sin embargo, el fiscal aportó otros elementos para fundar su pedido de prisión preventiva: Robles enfatizó en que el arresto domiciliario, aunque total, le posibilitaría a Rocca entorpecer la investigación dándole facilidades de contacto con testigos y víctimas del siniestro dado que entre muchos de ellos existía y existe relación de amistad. Como ejemplos, además, dijo que una de las testigos y víctima, pasajera de uno de los autos, había declarado en fiscalía, luego había ido a visitar a Rocca y en un llamado posterior de fiscalía para comparecer vía zoom no lo había hecho; también que cuando Rocca fue dado de alta del sanatorio Cantegril no había cumplido con el extremo fijado por la justicia de dar aviso de su salida del centro de salud y que la fiscalía se enteró porque el sanatorio estaba obligado también a dar aviso y sí cumplió con la orden.

Valoración por forense

En definitiva, y luego de las diversas intervenciones de las partes, la jueza aceptó el pedido fiscal pero lo limitó a 45 días y con la orden de que previo al ingreso de Rocca a prisión fuera evaluado por un forense que informe si, por la condición médica, el joven está, efectivamente, en condiciones de poder ser recluido en un centro del INR. En caso de ser afirmativo, Rocca entonces irá a prisión, en principio por 45 días mientras avanza la investigación, pero si el forense entiende que no está habilitado por cuestiones de salud, entonces el argentino pasará ese plazo en arresto domiciliario total con tobillera.

La valoración forense se realizaría este jueves y si bien el plazo fijado de prisión preventiva es de 45 días, la fiscalía puede pedir la extensión de ese plazo de acuerdo al avance del caso. También es posible que las partes lleguen a un acuerdo que posibilite un juicio abreviado, extremo que no se maneja como posibilidad al momento, dado que la defensa sostiene que su cliente no invadió la senda contraria y está determinada a probarlo.

En el transcurso de la audiencia, el fiscal Robles también estableció que la pena que pedirá fiscalía cuando llegue el momento será de las más altas para estos casos, en virtud de que Rocca manejaba “borracho y drogado” y el informe del gabinete de accidentología llegado desde Montevideo establece que fue el responsable de la maniobra que generó el siniestro fatal.

Punta News