SIPOLMA vuelve a pedir la remoción del Jefe Pioli: “no tiene carácter ni actitud para defender a sus policías”

En un comunicado fechado este jueves la Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Maldonado “rechaza rotundamente” la decisión del Ministerio del Interior de suspender las licencias al personal policial y fustiga al Jefe Julio Pioli y afirman que “el poder político del Ministerio no manda y se entregó por falta de conocimiento de la cartera”.

“Visto la orden de suspender las licencias del personal policial nuestra Asociación rechaza rotundamente dicha orden y lamenta que la Administración del Ministerio del Interior esté en manos de esta gente nostálgica que carece de ideas a la hora de llevar adelante algún tipo de medida. Lo único que se les ocurre es siempre perjudicar al personal policial, ya sea suspendiendo los descansos, las licencias, etc.”.

Sin mando

“Demostrando la incapacidad que tienen, por otra parte vemos que el poder político del Ministerio del Interior no manda, se entregó por falta de conocimiento de la cartera; en tal sentido, los que tienen el control son todos estos personajes del pasado que lamentablemente regresan con sus prácticas fuera de la realidad, se quedaron en el pasado”.

La nota, fechada este jueves en Maldonado y firmada por Julio Acosta y Raúl Pereira en sus calidades de presidente y secretario de la Asociación, agrega que “lamentablemente, en Maldonado, tenemos un Jefe de Policía que no tiene carácter ni actitud para defender a sus policías ante las órdenes emanadas de los nostálgicos del Ministerio del Interior”.

La comunicación agrega, en letras mayúsculas y destacado que “faltan policías en Maldonado, no pasa por cortar las licencias; pida más policías Señor Jefe”. Por estas razones, la Asociación volvió a pedir la “remoción del actual Jefe de Policía de Maldonado”.

FM Gente