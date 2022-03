“Sobre la marcha de AEBU contra el turismo”, por Damián Argul*

Dicen que no pasó nada. Que todo fue muy tranqui y algunos dicen que fue una muy exitosa operación de Turismo Interno.

Hemos escuchado en una prestigiosa tertulia radial afirmar que no se perjudicó a nadie, aunque al respecto desearíamos conocer la opinión de los empleados y empleadores de la península que esperaban ansiosos los feriados de carnaval, últimos días de una magra temporada.

Este acto tiene muchas lecturas, pero lo importante es concentrarnos en su relación con el Turismo ya que fue una marcha contra el Turismo, contra Punta del Este y contra el trabajo y la economía Nacional.

Contra Punta del Este porque por algo se la elije entre las muchas otras playas que hay entre La Barra del Chuy y Carmelo. Es contra Punta del Este porque se la quiere hacer ver como el reducto de unos pocos, cosa que pudo haber sido hace más de 60 años ignorando su permanente crecimiento, la diversidad de públicos y el actual proceso de convertirse en centro cultural permitiendo la proyección de los artistas compatriotas.

Es anti trabajo y anti economía nacional porque atenta contra la riqueza que genera, contra el trabajo de los miles de obreros de la construcción y la cantidad de jóvenes del interior que vienen a hacer la temporada y contra las inversiones que atrae directa e indirectamente – como inmejorable vidriera de todo Uruguay.

Sobre todo, es una marcha contra el Turismo, una actividad que necesita de paz y tranquilidad sobre todas las cosas paz y tranquilidad que, de una forma u otra, estas marchas de protesta, alteran.

Se sabe, por ejemplo, que las marchas de los “gilettes jaunes” causaron no pocas cancelaciones o postergaciones de viajes a París. Nada Menos.

Es que lo que quizás los sindicalistas tampoco sepan es que las vacaciones de 30, 60 o 90 días hace ya tiempo que no existen y el que va a venir por Carnaval seguramente venga por 3 o 5 días y no quiere que una marcha y sus posibles complicaciones le estropeen uno de esos pocos y costosos días. Mar del Plata, Cariló, Sierras de Córdoba, Praia da Pipa, Maresías, Ouro Preto, opciones no le faltan.

Para peor la prensa de destinos competidores – lo hemos visto muchas veces, no escatiman en difundir noticias poco tranquilizadoras para los potenciales viajeros.

Por todo esto, preservar la paz, la tranquilidad, la atmósfera de Punta del Este es como preservar el ganado de la aftosa.

Seguramente estas marchas, que deben ser muy costosas para sus organizadores, buscan la mayor notoriedad, pero esto no es una excusa para el perjuicio causan.

Esta marcha ya pasó. Ahora solo podemos expresar el deseo que la dirigencia sindical se actualice y se percate que ya estamos en el Siglo XXI mientras esperamos que esto no se convierta en una rutina.





*Analista Industria Turística