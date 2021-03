Al cumplirse 110 años de la inauguración de la Fuente de Venus, el curul colorado Ignacio Garateguy, solicitó la edición de un sello conmemorativo. Obra del arquitecto Beltrame, este monumento es parte de la Trilogía de Fuentes en Piriápolis, que simulan las existentes en los Templos de la Villa Paravicini, Italia, y en Versalles, Francia.

En su exposición el edil repasó la historia de la Fuente de Venus, inaugurada en febrero de 1911, integrante de la Trilogía de Fuentes en Piriápolis, junto a la Fuente de Stella Maris en el Cerro San Antonio y la Fuente del Toro, en el cerro del mismo nombre. Obra del Arquitecto Beltrame, fue diseñada por el escultor francés Mathurin Moreau (1822 – 1912) y hecha en la fundición francesa Val D’Osne, que ha provisto al mundo de un patrimonio escultórico urbano único, deja sobresalir las connotaciones místicas y simbología alquimista de la arquitectura prodigada por Don Francisco Piria (1837 – 1943).

Este hito arquitectónico, consta de un templete que resguarda una Venus con un cántaro de agua y dos niños en su base, que también llevan jarros que vierten agua y está emplazada en un hermoso parque arbolado, destacó Garateguy.

La Fuente de Venus forma parte de la denominada “ruta de turismo místico”, desde Piriápolis hasta Minas, como vía de reconocer los paisajes culturales, no sólo por su belleza natural sino por la búsqueda energética que los trasciende.

Por significar pieza invaluable y punto ineludible del legado místico del Uruguay, “solicitamos que la Administración Nacional de Correos tenga a bien considerar la emisión de un sello postal conmemorativo por los 110 años de la inauguración del templete Fuente de Venus, representativo de los monumentos que dotan de insoslayable identidad al Departamento de Maldonado y al país. Como unos de los legados de Don Francisco Piria, nos parece más que significativo reivindicar su valor histórico y cultural. “Y además que esta situación que vivimos de pandemia, no sea un impedimento para no reconocer un lugar que refleja parte de la identidad de Piriápolis”, finalizó el legislador.

Contenido publicitario