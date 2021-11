“Somos Tierra”, de Raquel Liberjen se inaugura este sábado 13 en Zoco

Manteniendo su impronta de difundir la producción artística del arte contemporáneo nacional, Zoco presenta “Somos Tierra”, una muestra de Raquel Liberjen que se inaugura este sábado 13 de noviembre partir de las 18:00 horas en la que se presenta una selección de obras digitales, dibujos, pinturas, fotografías y una serie realizada con cenizas, creadas por Liberjen en el último año.

La artista

Nacida en Buenos Aires, reside en Maldonado desde hace varios años. Formada en talleres de pintura, dibujo, libros de artista y acuarela. Realizó clínica de obra con Teresa Pereda, taller con Clever Lara y actualmente hace seguimiento de proyecto con Sofia Zuluaga. Sus muestras individuales más recientes son: UNICIDAD, Incasa, Punta del Este (2020), La Palabra, Centro Cultural Kavlin, Punta del Este, Uruguay (2016) y La trama te atrapa, Galería Artecomprimido, Buenos Aires, Argentina (2008).

Ha participado en numerosas muestras colectivas en Uruguay, Argentina y en otros países como en Casa Taller Astrolabium (2020), Fundación Rómulo Raggio (2019), CAAT – Centro de arte textil Buenos Aires, Consorcio de Arte, Buenos Aires (2011), Stiftung Starke, Berlín, Galería Capital Gold, Dusseldorf, Alemania, Galería Cienfuegos At Luxembourg, Luxemburgo, (2010) y en ferias como Affordable Art Fair, New York, Art Ireland Dublín, Artexpo New York, Red Dot New York, MIA International, Miami, Expotrastiendas, Buenos Aires, entre otras.

Desde hace más de 9 años vive y trabaja en Maldonado, Uruguay, lugar donde realiza su producción de obra.

Se respetará el protocolo sanitario y se puede coordinar visitas en otros días y horarios al 098991448. Zoco está en 2 de Febrero (calle 10) esquina La Salina (calle 9), Altos del Puerto, Punta del Este. En redes sociales: @zocopuntadeleste en Facebook y zoco_punta en Instagram

La artista reflexiona:

“Somos Tierra, no la poseemos.

La tierra nos sostiene, nos une, nos cobija.

Si logramos alinearnos con la naturaleza, podremos alinearnos con la nuestra propia.

Cuando me fui lejos, volví; me acerqué y me encontré.”